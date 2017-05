Lepší svět: Dětský domov chce vychovat cyklisty

Vysoká Pec - Dětský domov ve Vysoké Peci se uchází o příspěvek na projekt u společnosti Globus. Dejte mu hlas!

Projekt Na kole kolem Komína Dětského domova Vysoká Pec chce posadit děti do sedel a umožnit jim výletyFoto: Deník

Dětský domov ve Vysoké Peci pečuje o děti už více než 45 let. Vychovali tam úspěšné studenty i slavné modelky a teď by rádi zacílili i na sportovní vlohy svých svěřenců. Vymysleli projekt Na kole kolem Komína. Pro všechny by dětský domov chtěl pořídit jízdní kola a patřičné cyklistické vybavení.

O co jde?V každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek. Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 Kč, 2. místo získá 80 000 Kč a 3. místo 50 000 Kč. Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně na www.globus.cz až do 31. 5. Vytvářejte s námi Lepší svět! Děkujeme!

„Naše děti znají dobře různá místa naší vlasti, třeba Krkonoše, kam se rádi vracíme, ale nějak jsme pozapomněli na nejbližší okolí. Takže chceme pořídit kola a výbavu, jako jsou pumpičky, helmy nebo povinná světla a budeme se vydávat na pravidelné výlety po okolí," říká ředitelka dětského domu Libuše Houdová.

Výlety do okolí v dětech podnítí sportovní vlohy, ale i zájem o dění kolem sebe. „Místa, kam pojedeme, budou různá. Děti se dozví něco o historii na Lesné nebo zámku Červený Hrádek, o ekologii se něco přiučí v zooparku v Chomutově a plánujeme i výlet po Klášterci nad Ohří," říká ředitelka. Dětský domov zaopatřuje děti od útlého věku až do dospělosti.

