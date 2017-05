Kulturák, kde se zastavil čas, promění v moderní centrum za sto milionů

Klášterec nad Ohří - Starou stavbu město plánuje přebudovat na pasivní dům. Do nových prostor by se měla navíc přestěhovat knihovna.

Budovu kulturního domu postavili v padesátých letech. Od té doby neprošla úpravami. Foto: MÚ Klášterec nad Ohří

Místo studené betonové komunistické architektury úsporná budova, navíc vyšperkovaná moderní knihovnou. Klášterec se rozhodl investovat do kulturního domu. Plánuje z něj udělat nové kulturní centrum a přestěhovat tam knihovnu. Město by to chtělo stihnout do tří let.

V kulturním domě se konají pravidelně zájezdová představení a kulturní pořady. Mnoho Klášterečanů ale není s prostory spokojeno. „V kulturáku se čas zastavil někdy před třiceti lety. Prostory jsou opravdu zastaralé a občas to na mě působí spíš jako vesnická hasičárna,“ myslí si Tereza Macková z Klášterce. „Navíc je to celé do patra po docela úzkých schodech a to si myslím, že není dobré pro seniory, kteří tam hlavně chodí,“ doplnila.

Kláštereckou radnici pálí stará budova nejen kvůli svému vzhledu, ale i z finančních důvodů. „Je to budova, do které nikdo od padesátých let nesáhl a je velmi nehospodárná,“ říká starosta Štefan Drozd. „Každý rok platíme milion korun jen za vytápění, což je obrovská částka,“ pokračuje starosta.

Pasivní dům má blíž k dotaci

Betonovou budovu proto město přestaví na pasivní dům. „Mohli bychom dosáhnout lépe na dotace, protože energeticky úsporná stavba má větší šance než jen samotný kulturní projekt,“ vysvětluje Drozd. Finanční podporu bude Klášterec určitě potřebovat, podle odhadů města se výše investice přehoupne přes sto milionů korun.

Do nového kulturního domu plánuje město přestěhovat i svou knihovnu, která je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje ani čtenářům. „Když pominu, že funguje na sídlišti, kde žije spousta nepřizpůsobivých, tak mi nejvíc vadí, že je malá a nemoderní. Tam se snad od mého dětství nic nezměnilo,“ myslí si jednačtyřicetiletý Tomáš Novotný.

Město si v tuto chvíli nechává vypracovat projekt, zamýšlenou podobu hodlá veřejnosti představit v červnu. Kdy by mohlo být hotovo, se dá zatím jen předpokládat. „Uvidíme podle finančních možností, navíc máme za rohem volby. Já bych si ale přál, aby to bylo hotové už v roce 2020, kdy slavíme padesát let od založení kláštereckého divadelního spolku Klas,“ uzavírá starosta Drozd. Divadelní společnost Klas zahájila své působení právě v kulturním domě, který je v podstatě dodnes její domovskou scénou.