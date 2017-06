Kropící vozy ochlazují žhavé ulice a ještě k tomu voní

Chomutov - Mnozí lidé se neváhají ochladit přímo na ulici. Jak bojujete s horkem vy?

Technické služby v Chomutově nasadily do ulic kropící vozyFoto: Technické služby města Chomutova

Teploty se už několik dní drží nad tropickou třicítkou. Alespoň pocitově snížit teplotu vzduchu se v Chomutově snaží tamní technické služby. Do ulic nasadily kropící vozy, čehož někteří rádi využijí a neváhají se svlažit přímo na ulici.

Zajímavou perličkou je navíc to, že do vody je přidávána vůně, která vzduch ještě více osvěžuje.

Jak bojujete s horkem vy? Zmrzlinou? V bazénu?

Nebo úplně jinak? Pošlete nám do redakce fotografii, jak se nejraději ochlazujete v horkém létě! Přidáme ji do galerie u tohoto článku. Pro zaslání snímku použijte e-mailovou adresu zdenek.plachy@denik.cz, nezapomeňte přidat krátký komentář, co nebo kdo na snímku je, jméno a příjmení autora a odkud je.