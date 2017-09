Krákora se pokusí obhájit mandát poslance. Třikrát byl úspěšný

Chomutov – Sociální demokrat Jaroslav Krákora (ČSSD) je v současnosti jediný poslanec za Chomutovsko. Končí své čtvrté poslanecké období a v nadcházejících volbách kandiduje znovu.

Poslanecká sněmovna. Ilustrační foto.Foto: ČTK/ Michal Doležal

Tentokrát však bude mít obhajobu poslaneckého mandátu o poznání těžší. Na krajské kandidátce ČSSD je na pátém místě, což je na hranici volitelnosti.

Až do minulých voleb ústecká ČSSD vždy alespoň pět poslaneckých křesel získala, v roce 2013 už to ale byly jen čtyři mandáty. A předvolební průzkumy naznačují, že větší úspěch sociální demokracie čekat nemůže.

Jednašedesátiletý dětský lékař, který je poslancem nepřetržitě od roku 2002, se však evidentně do politického důchodu nechystá. V rámci své kampaně objíždí region, založil si oficiální facebookový profil, obnovil webovou stránku a začal také psát blog. Jeho nadějí jsou také preferenční hlasy. Kdyby ho dost voličů na kandidátce „zakroužkovalo“, mohl by přeskočit své kolegy z předních míst a do poslanecké sněmovny se opět dostat.