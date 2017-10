Konec dojíždění. Armáda chce cvičit nováčky na Doupově

Doupovské hory - Výcvikové středisko ve Vyškově na Moravě je plné. Nové zařízení v Hradišti mu uleví.

Ostré střelby při protiletadlovém cvičení Tobruq Legacy na DoupověFoto: Armáda ČR/Jana Samcová

Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách by mělo do čtyř let vzniknout nové výcvikové středisko Armády ČR. Jediné takové zařízení pro výcvik nováčků v armádě je teď ve Vyškově na Moravě, kapacitně už nedostačuje. Náklady na výstavbu se odhadují na miliardu korun, cvičili by se v něm budoucí zájemci z celého regionu.

Důvodů pro vznik nového výcvikového střediska je hned několik. „V posledních letech se nám daří nábor nových sil, jen v minulém roce posílilo armádu 2200 nováčků a letos bude číslo podobné. Vyškov doslova praská ve švech, proto potřebujeme nové centrum,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický. „Druhá věc je ta, že se nám nábor daří více na Moravě, neboť zájemci z Čech nechtějí dojíždět, což má vybudování výcvikového střediska na Doupově eliminovat,“ dodal Stropnický.

Cílem je podle něj posilování armády a pokračování v trendu přijímat přibližně dva tisíce rekrutů ročně. „Chceme také zdvojnásobit počet záložníků až na pět tisíc. V novém výcvikovém centru by se cvičili budoucí vojáci, ale i ti současní, z této části republiky,“ doplnil ministr.

Armáda počítá s tím, že by středisko mohlo začít fungovat za čtyři roky. V areálu by vzniklo ubytování pro stovky lidí, kuchyně, jídelny, učebny, sklady výstroje a výzbroje a další zázemí.

200 až 300 profesionálů

Zřízením výcvikového střediska se tak armáda vrátí do regionu, kde v dobách socialismu měla kvůli blízkosti západoněmeckých hranic celou řadu vojenských posádek. Ty postupně zrušila. Dnes jsou v západní části republiky větší vojenské útvary jen protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích a brigáda rychlého nasazení v Žatci. Armáda počítá, že po vytvoření výcvikového střediska by na Doupově trvale sloužilo 200 až 300 profesionálních vojáků. V současné době se o vojenský prostor stará několik desítek armádních i civilních zaměstnanců Újezdního úřadu Hradiště se sídlem v Karlových Varech. Správní středisko má v Radošově na jižním okraji prostoru, výcvikové centrum má vzniknout právě tam.

Jeho zřízení by mohlo být impulsem pro rychlejší dostavbu dálnice D6 Praha Karlovy Vary. „Návrat armády do kraje je dalším a podstatným argumentem pro co nejrychlejší dostavbu dálnice D6,“ potvrdil ministr dopravy Dan Ťok.