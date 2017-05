Není kde pěstovat zeleninu? V Kadani pomýšlejí na komunitní zahradu

Kadaň – Kadaňští se inspirovali pražskými komunitními zahradami, jedna taková zelená oáza klidu je i v Chomutově.

Kdo by rád pěstoval vlastní zeleninu, čerstvé bylinky a jahody, a přitom nemá vlastní zahrádku, najde své uplatnění v komunitní zahradě. Kadaň uvažuje, že ji založí na pozemku poblíž autobusového nádraží.

Nápad vznikl s tím, že by se tam mohly vztahu k půdě a zahradničení přiučit děti ze dvou nízkoprahových zařízení. “Naučily by se tam manuálně pracovat a zjistily by, že se ředkvička vypěstuje, když se člověk přičiní,” doufá starosta Jiří Kulhánek ve výchovný dopad. Zahrada však má být otevřená pro každého, kdo má jednoduše chuť se starat o pár svých záhonků.

Možná u autobusového nádraží

Původní představa byla založit zahradu bez jakéhokoli plotu, aby k ní měli lidé přístup a směli si ji obhospodařovat kdykoli se jim zlíbí. “Myslel jsem si, že by to mohlo být na sídlišti ,bé´. Jakmile jsem si ale prošel materiály od člověka, který úspěšně vede komunitní zahradu v Praze, pochopil jsem, že by nebylo dobré dělat to ve venkovním prostoru. Asi by to nedopadlo dobře a lidi by to pak demotivovalo,” poznamenal starosta.

Město tak pošilhává po pozemku poblíž skejtového hřiště a autobusového nádraží, kde bývala zahrada využívaná zemědělskou školou. Patří sice Ústeckému kraji, podle mínění radních je ale reálné směnit ji za jiný pozemek, který patří městu.

Vkladem města má být zajištění pozemku, zařízení přívodu vody a pak už by zbývalo jen opravit branku a předat klíč od ní komunitě, aby o zahradu pečovala, stanovila si řád a střídala se tam ve službách. “Iniciativa ale musí vzejít od občanů. My jako město dáváme na vědomí, že je tu tato možnost,” upozornil starosta.

Vzkvétáme, hlásí od ZUŠky

O komunitních záhoncích se uvažuje také na parkánech v Kadani a jedna taková oáza klidu a zeleně vznikla vedle chomutovské základní umělecké školy před třemi lety. "Vzkvétáme, zahrada je krásná a je nás čím dál tím víc," těší dnes její zakladatelku Janu Benešovou. "Sešla se tu skvělá parta, v což jsem doufala, a hlásí se další lidé. Myslím, že jsou spokojení i lidé z okolních domů, kteří se teď dívají do pěkné upravené zahrady," uvedla pro Deník.