Klínovec zavřel pro lyžaře, otevřel trail park pro jezdce

Loučná pod Klínovcem – Zájemci si mohou půjčit kolo nebo koloběžku přímo na místě. Otevřeno je už tento víkend.

Otevření Trail Parku na Klínovci. Archivní fotoFoto: Deník/Miroslav Rada

Zimní sezoně je konec, teď ale mohou do klínoveckého areálu vytáhnout milovníci terénní cyklistiky. Nahoru je vyveze lanová dráha Prima Expres, a to až do neděle 21. května. Poté bude jen krátce v provozu také od 25. do 28. května a od začátku června už se jezdci mohou těšit na nepřerušovaný provoz.

V Trail parku je otevřena lehká stezka Azur v celé svojí délce a většina středně obtížné stezky Rubin. Zájemci si mohou půjčit kola i koloběžky u horní a dolní stanice lanovky a na vrcholu restaurace U Staré lanovky.