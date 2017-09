Klášterecký festival zdraví mění místo konání

Klášterec nad Ohří – Místo letního kina se aktivity uskuteční v kulturním domě.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pech Karel

Pořadatelům festivalu zdravého životního stylu, který se na tento víkend chystá do Klášterce nad Ohří, počasí příliš nepřeje. Akce se měla konat zítra, v sobotu 2. září, v letním kině. To se ale proměnilo v bahnitou plochu, ve které by určitě uvízla nejedna dětská nožka.

Festival se proto přesouvá do kulturního domu. Časy i program zůstávají stejné.