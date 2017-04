Ještě jednou to zkusí. Na zámek v Klášterci se vrátí paví hejno

Klášterec nad Ohří - Správa zámku pořídila čtyři nové paví rodinky. Návštěvníci je uvidí pravděpodobně už na konci dubna.

Pávi korunkatí zdobí nejednu zámeckou zahradu. U kláštereckého zámku se začnou prohánět už na konci měsíce.Foto: Deník/Jiří Sejkora

Nové hejno krásných pyšných ptáků a velká dávka optimismu. Po nešťastném začátku roku, kdy posledního páva Pepíka roztrhal pes bez košíku, v sobě klášterecký zámek našel chuť a odvahu zkusit to ještě jednou. Pávi se do zámeckého parku vrátí, nové přírůstky budou moci návštěvníci obdivovat už na konci tohoto měsíce.

Původně nejistá záležitost

Zda se ptáci budou v parku opět prohánět, přitom nebylo vůbec jasné. Paví osazenstvo čelilo celé roky problémům, vandalové se pokusili několik kusů ubít, nebo otrávit. Řediteli zámku Petru Hybnerovi s posledním případem došla trpělivost a o novém hejnu nechtěl původně ani slyšet. Názor začal měnit až s vlnou solidarity, která se po úmrtí posledního kusu zvedla.

„Ještě jednou jsme se to rozhodli zkusit, opravdu naposledy. K zámku pávi prostě patří," říká Hybner. Pro začátek se na zámek vrátí čtyři rodinky. „Zatím se bavíme o čtyřech párech, ale vždycky je lepší, když je v hejnu více samic, takže to nemusí být konečný počet," upřesňuje ředitel. I když už na zámku chovali i vzácnou bílou formu pávů, tentokrát sáhli po „klasičtější" variantě a nové hejno bude složeno z pávů korunkatých.

Ptáky věnoval i Chrám chmele a piva

Noví pávi budou pocházet od různých chovatelů, jeden páreček ale bude speciální. „Po tom lednovém neštěstí se nám hned ozval ředitel Baštýř ze žateckého Chrámu chmele a piva a nabídl nám chovný pár a my jsme nabídku přijali," vysvětluje Hybner. Ondřej Baštýř je ze spolupráce nadšený. „Pro nás jsou pávi také srdeční záležitost a když se stalo to neštěstí, měli jsme zrovna nová mláďata. Takže se spojilo dobré s užitečným a udělalo nám velkou radost, že i naše nabídka nasadila panu Hybnerovi brouka do hlavy a ptáci se na zámek opravdu vrátí. Tradice mají pokračovat," domnívá se Ondřej Baštýř. O pohodlí svých svěřenců strach nemá. „Oni si hrozně polepší. Tady měli jenom chrámovou zahradu, kdežto teď pro sebe budou mít celý zámek," směje se Baštýř. „Moc si přeji, aby rozdávali radost a abychom se už nikdy nedočetli, že se jim stalo něco ošklivého," dodal ředitel.

Pávi ze Žatce se na cestu vydávají už dnes odpoledne. Párečky od jiných chovatelů se k nim připojí v průběhu měsíce. „Pávi budou potřebovat klid, aby se tu zabydleli, zvykli si. Takže zatím budou v zázemí, vypustit je plánujeme na konci dubna," uzavírá ředitel kláštereckého zámku, Petr Hybner.