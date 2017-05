Klášterec chce rozdělit milion mezi lidi

Klášterec nad Ohří – Za peníze z rozpočtu si budou moci obyvatelé zvelebit město podle svého.

Ilustrační fotoFoto: archiv VLP

Co v Klášterci chybí a co by stálo za to opravit, nebo doplnit? Klášterečané mohou začít pomalu nad touto otázkou přemýšlet. Vedení města by chtělo zavést participativní rozpočet. Pro návrhy obyvatel zamýšlí vyčlenit milion korun.

Starosta Štefan Drozd věří, že by nápad mohl Klášterečany nadchnout. „Rádi bychom zapojili občany do rozhodování o vytváření veřejného prostoru ve městě a podpořili v nich pocit sounáležitosti,“ říká starosta.

Nejméně čtyři projekty

Pro projekt, který má zatím pracovní název Společně pro Klášterec, by chtělo město vyčlenit milion korun. „Maximální náklady jednoho projektu by byly 250 tisíc korun, realizovaly by se tak minimálně čtyři,“ přibližuje Drozd. Výši peněz město zvolilo podle velikosti města a porovnalo s městy, které už podobný projekt mají.

Deník provedl mezi Klášterečany malou anketu. Nápad města je zaujal a padlo hned několik návrhů. „Přála bych si in-line park, už se o něm i dlouho mluví. Sportovní vyžití mi tu trochu chybí a brusle mají rádi děti i dospělí,“ myslí si Tereza Dvořáková. Luboš Kadlec by byl zase rád za více vodních prvků ve městě. „Líbilo by se mi mít ve městě víc kašen, vodotrysků nebo jezírek s okrasnými rybami,“ líčí mladý Klášterečan.

Kromě vodních prvků by si obyvatelé přáli i podpořit městskou zeleň. „Navrhla bych něco na způsob komunitní zahrady. Vysázet nějaké jedlé keře a stromy, o které není potřeba se výrazně starat a užitek z nich mohou mít všichni,“ popisuje svůj návrh Olina Vránová.

Přesná pravidla participativního rozpočtu bude zastupitelstvo schvalovat již v červnu a ihned poté budou k prostudování na webu města.

Pro případné nadšence má ale město pár vodítek už teď. „Návrhy musí být v souladu s územním plánem, realizovatelné na nemovitostech města a mělo by jít o nápady, které je možné zrealizovat už do konce roku 2018,“ dodává mluvčí města Adéla Václavíková.

Návrhy město přijme od každého obyvatele nad patnáct let a vítězové se nemusejí bát, že by je někdo hodil do pověstné vody a nechal plavat bez pomoci. „Navrhovatel bude mít k dispozici konzultanta, se kterým může všechno doladit,“ uzavírá mluvčí Václavíková.