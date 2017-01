Klášterec už má jasno, jaké bude mít expozice v chystaném muzeu

Klášterec nad Ohří - Záměr, přeměnit historicky významný Weberův dům ve vlastivědné muzeum, má Klášterec už delší dobu. Jaké bude muzeum vypadat prozradila kurátorka Kristýna Sladomelová.

Kristýn Sladomelová (na snímku), probírá historické materiály, které na základě výzvy města lidé muzeu nabídli. Historické listiny a dobové fotografie pomůžou doložit, jak se ve městě a jeho okolí v minulosti žilo.Foto: Deník/Jaroslav Průša

Přípravy expozic do plánovaného vlastivědného muzea v Klášterci nad Ohří už nabírají konkrétní podobu. Výzva města ke zdejším obyvatelům padla na úrodnou půdu a řada z nich probrala domácí archivy a nabídla do sbírek své letité materiály. Historická budova zakladatele porcelánky, která stojí naproti zámku, však nutně potřebuje rekonstrukci. Ta je ale závislá na tom, zda město získá dotaci. Samo totiž na akci nemá dost peněz. Náklady na rekonstrukci a vnitřní vybavení odhaduje radnice na sedm milionů korun. Roční provoz by měl přijít na dva miliony.

ČEKÁNÍ NA DOTACE

„Čekáme, zda budou peníze, ale ne se založenýma rukama," říká se zápalem kurátorka chystaných výstav Kristýna Sladomelová, která na Zámku v Klášterci nad Ohří expozice připravuje. Možné je, že by město začalo s rekonstrukcí i kdyby dotaci nedostalo. „Pokud by jsme s dotací neuspěli, tak by zřejmě trvalo vybudování muzea o mnoho déle," připustila kurátorka. Až město budovu opraví, začne instalace expozic, které se rozmístí do čtyř místností a půdy.

„Největší místnost bych využila k výstavě o historii města. Chtěla bych, aby to bylo od prvopočátků až po současnost," upřesnila svoje představy Chomutovskému deníku Sladomelová. Expozice by se však netýkala jen Klášterce. „Ráda bych zde umístila i historii okolních obcí, protože k městu patří a některé z nich už neexistují," doplnila kurátorka. Aby se tam všechno vešlo, rozhodla se pro modernější formu expozic.

„Nechceme zde klasické vitríny a za sklem exponáty se spoustou textu. Zvolila jsem multimediální formu. Budou zde panely s tlačítky a velkou obrazovkou, takže si sami návštěvníci dotykem vyhledají co je zajímá a v jakém rozsahu," popsala záměr Sladomelová. Klasické historické předměty tu však budou také. „Půjde třeba o dobové listiny, ale chtěla bych to celé uspořádat jako příběh, než tomu dát naučnou podobu," vysvětlila kurátorka. Návštěvníci se tak mohou těšit například na příběhy, které jim přiblíží, jak se žilo na hradě ve středověku. Snaha ale je, dostat se až do období pravěku. „Nikdo to tu pod horami nezkoumal a tak jsem oslovila archeology, tak uvidíme, zda se podaří něco najít," směje se Sladomelová.

Další místnost připomene válečná období, půjde o první a druhou světovou válku. „V tomhle období docházelo k velké migraci lidí. Mám na mysli například odsun Čechů před druhou světovou válkou a po jejím ukončení zase odsun Němců a následný příliv nových obyvatel do vysídleného pohraničí," popsala kurátorka.

Třetí místnost by byla věnovaná podnikání a návštěvníci v ní naleznou informace o podnikání od období tradičních řemesel a cechovního systému až po moderní průmyslovou výrobu. Čtvrtá místnost nabídne vše o přírodě. „Představíme zde například chráněné oblasti," uvedla Sladomelová. Multimediální forma uspořádání sbírek nabídne možnost expozice měnit. „Mám představu, že bychom mohli nabídnout spolupráci školám a dle dohody připravit nějaké téma, které bude zapadat do jejich výuky," doplnila Sladomelová.

Část sbírek bude také patřit významným osobnostem, jež zanechali ve městě svou stopu. Další pak představí průmyslovou výrobu od historie porcelánky až po současnost.

Pokud město dotaci získá, mohla by již započatá rekonstrukce pokračovat a muzeum by se dalo otevřít zhruba za dva roky.