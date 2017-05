Klášterec se pouští do záchrany zříceniny hradu Šumburk

Klášterec nad Ohří - Hrozí, že se pozůstatky hradu zřítí. Město chce obnovit alespoň hradby a postupně budovat výletní místo. S městem ho propojí cyklostezka.

Z kdysi mohutného hradu jsou dnes už jenom rozvaliny. I přesto návštěvníky stále lákajíFoto: Foto: Město Klášterec nad Ohří

Mohutné rozvaliny gotického hradu, neúprosně dobývá zub času a kdysi slavné šlechtické sídlo chátrá. Už brzy by to ale mohlo být jinak, Klášterec se rozhodl gotickou památku opravit a udělat z ní výletní místo. Pro začátek chce investovat skoro milion korun.



Hradu Šumburk (též Šumná)se přes čtvrt století nikdo nevěnoval a stav památky tomu bohužel odpovídá. „Je tu vážné nebezpečí, že se zbytky hradu zřítí," upozorňuje starosta Štefan Drozd. Pro začátek se zaměří na ta nejkritičtější místa. „Začneme u torza západních hradeb, které jsou nejvíc ohroženy," upřesňuje starosta. Podle něj budou opravy probíhat tak, aby zůstala co nejvíce zachována původní podoba hradu.



Celkové náklady na zakonzervování hradeb by měly dosáhnout částky 831 tisíc korun. Město chce získat dotace ministerstva a kraje, do oprav se ale pustí i bez nich. „Bylo by to sice těžké, ale Šumburku už se prostě musíme začít věnovat," říká odhodlaně Drozd.



Přestože se na hradě zatím nikdo nepustil do větších záchranných prací, drobnější úpravy pravidelně provádí spolek Zachránci památek České republiky, který se už tři roky snaží zříceninu zachránit a zpopularizovat. Od té doby na rozvalinách hradu přibylo i příjemné posezení pro turisty a hlavně přístupová lávka přes hradní příkop. „Navíc jsme nechali zpracovat informační tabuli a pravidelně vysekáváme a vyřezáváme lesní cesty a křoví," říká předseda spolku Miroslav Dub. „Všechno ale platíme sami, z našeho běžného platu, takže se zatím na větší opravy nedostalo. Proto jsem rád, že se město rozhodlo do hradu investovat," říká Dub.



Podle něj by stálo za to investovat i do okolí hradu. „Je to velmi oblíbené výletní místo, v létě se tu vystřídá několik desítek návštěvníků denně. Zřícenina je navíc opravdu rozlehlá a pořád je tu hodně k vidění, třeba věž, nebo pozůstatky obranného systému," dodává Miroslav Dub.



I pro město jsou návštěvníci tou hlavní motivací. „Až bude hrad bezpečnější, chystáme otevřít cyklostezku, která na hrad povede z lázeňského areálu," uzavírá starosta Drozd.

Hrad Šumburk se nachází asi tři kilometry od města Klášterec nad Ohří. Hrad založili v první polovině 15. Století páni ze Šumburka a vystavěli ho v gotickém stylu. O století později ale hrad vyhořel a od té doby chátrá. Dominantou hradu byla obytná věž, která se z velké části zachovala i dodnes a láká turisty.