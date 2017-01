Ke „kroužkovnému“ město přihodilo stokorunový bonus. Je na administrativu

Chomutov - Město doufá, že se poukazy na volnočasové aktivity budou využívat víc.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Příspěvek na kroužek ve výši pět set korun mohou rodiče pro své děti získat i v tomto pololetí. Novinkou je bonifikace „kroužkovného", která má ulevit organizacím, jež poukázky administrují. Některé kluby je totiž bojkotovaly a rodiče je tak nemohli uplatnit všude.



„Rodiče poukaz dají klubu, či organizaci, kam chodí jejich dítě a kde se platí kroužkovné. Organizace pak poukazy předá městu, které je proplatí," stručně popsal proces mluvčí města Jan Rödling.



Poukázky mohou rodiče dětí získat na školách a také v některých školkách, středoškoláci si žádají sami prostřednictvím webového formuláře. Lhůta, ve které mohou „kroužkovné" uplatnit, vyprší na konci ledna.



Organizace pak v průběhu února požádají město o proplacení. Využít k tomu mohou nový formulář, kde není nutné mít elektronický podpis.

Novinkou je také bonifikace, kdy za každou poukázku, které dítě u pořadatele uplatní a město následně proplatí, získá organizace sto korun. Tato částka má pokrýt administrativu spojenou s vyúčtováním poukázek, která je mnohdy přítěží. Například v chomutovském Domečku, jenž nabízí širokou paletu kroužků pro děti, v uplynulém pololetí shromáždili na šest set poukázek a museli pak vynaložit další peníze na zaplacení pracovnice, která je desítky hodin zpracovávala.



Na stejný problém narážely například sportovní kluby, které ale neměly možnost obstarat a zaplatit další sílu, a tak poukázky na volnočasové aktivity bojkotovaly.



Navýšení „kroužkovného" o stokorunu nebude mít žádný dopad na rozpočet. V uplynulém pololetí totiž poukázky využila přibližně čtvrtina dětí od šesti do osmnácti let, takže se z peněz na ně vyhrazených odčerpalo jen 24 procent. „Ze zůstatku 76 procent se dá příplatek dobře pokrýt. Spíš ještě nějaká koruna zbude," doplnil náměstek primátora David Dinda.



Podle primátora Chomutova ukáže teprve další praxe, zda se poukázky budou využívat ve větší míře. „Zatím je chceme udržet. Dejme tomu šanci rok, pojďme to analyticky vyhodnotit a jestli bude efekt minimální, zrušíme je," uvedl Marek Hrabáč.