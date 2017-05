Sympozium přiblíží jezero k moři

Chomutov – Tvůrčí akce pro umělce i širokou veřejnost se uskuteční na přelomu května a června.

Kamencové jezero na archivním snímkuFoto: Roman Dušek

Jakou podobu dostanou vytěžené piloty z mola Kamencového jezera, které se mají do města vrátit coby artefakt? Na to odpoví landartové sympozium Od jezera k moři. Určené je pro umělce, veřejnost, rodiny s dětmi a žáky i studenty z české i německé strany. Ti se mohou kreativně zapojit ve dnech od 27. května do 3. června na bývalém fotbalovém hřišti za sportovní halou.

Na uspořádání sympozia se spolu s městem podílí vizionářské občanské sdružení Moře klidu.