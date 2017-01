Kalamitní stav v Krušných horách zvedl návštěvnost malých areálů

Chomutovsko, Severní Čechy - Díky větrnému počasí a přívalům sněhu se řada lyžařů nemohla dostat o víkendu na Klínovec. To pomohlo níže položeným skiareálům Alšovce či Pyšné.

Skiareály v Ústeckém kraji mají za sebou další skvělý víkend. V sobotu byl problém s dostupností Klínovce a Božího daru, ale v neděli už byly všechny cesty na vrcholky Krušných hor průjezdné. Vyšší návštěvnost tak hlavně v sobotu zaznamenali ve skiareálu Alšovka, či Pyšná.





„Rozmary počasí nám pomohly. Lyžaři se nemohli dostat na Klínovec a tak přijeli k nám," pochvaloval si Tomáš Procházka z areálu na Pyšné. Obdobně byl spokojený také provozovatel skiareálu Alšovka. Bylo to tu ideální. U vleků sice byla fronta, ale ne moc dlouhá. Lidí bylo tak akorát, řekl Vladimír Klíma.





Také na Mezihoří byla slušná návštěvnost. „Kéž by k nám přijelo i více lidí v týdnu. Podmínky jsou tu skvělé a lyžuje se bez front," prozradil provozovatel skiareálu Jaroslav Toman. Horší to měli běžkaři. Tratě nemělo smysl kvůli větru upravovat. Část stop navíc nebylo možné kvůli popadaným stromům projet.



Celkem skiareály v Ústeckém kraji hlásí rekordní návštěvnost za uplynulý víkend. Přestože patří mezi menší ve srovnání s areály v sousedních Libereckém i Karlovarském kraji, byly zcela v obležení vyznavačů zimních sportů. Lyžaře neodradilo ani sobotní špatné počasí a varování silničářů před závějemi.



Druhý kapacitně zcela vyčerpaný víkend mají za sebou provozovatelé skiareálu v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. „V neděli tu bylo 1 250 lidí, v sobotu 950," řekl za středisko Jindřich Holinger. V provozu byly všechny vleky, lyžařská škola, dětský areál. „V sobotu sice foukalo, ale ani to lidi neodradilo," zmínil Holinger.



Na Telnici se tvořily fronty na cestě k parkovišti. Návštěvnosti střediska bezpochyby pomohlo zprovoznění posledního úseku dálnice D8 přes České středohoří. „Jezdí hodně Pražáci a Němci," uvedl Holinger. Zadní Telnice je nedaleko sjezdu z dálnice.



Do upravených běžeckých stop se běžkaři o víkendu nedostali. Silničáři totiž kvůli sněhu trasu zavřeli. Milovníci bílých stop nemohli ani na Moldavu, kam se nedostala ani sněžná fréza.



Zcela plné bylo také středisko Klíny nad Litvínovem na Mostecku. „Bylo tu skoro 3 000 lidí. Kapacita je díky čtyřsedačkové lanovce dobrá, ale bufety nestíhaly. Problémy byly také s parkováním," popsal Josef Dlouhý ze střediska. Na 40 kilometrů běžeckých tratí mohli vyrazit odolní sportovci. Projeté stopy totiž silný vítr v Krušných horách rychle zavál.



Plno bylo i v menších střediscích jako je Malečov nedaleko Ústí nad Labem nebo Jedlová na Děčínsku. Problémy však byly o víkendu se sjízdností cest v Krušných horách. Někteří řidiči cestu do hor kvůli tomu vzdali, jiným museli pomoci ze sněhu silničáři.