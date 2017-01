„Kalamita? Oproti jiným zimám to byl dětský den,“ nesouhlasí horal

Chomutovsko - Po řádce let v Krušných horách pořádně nasněžilo a horalové zažili vánici, kvůli které se někteří nedostali domů. Redaktoři Chomutovského deníku se vydali do horských obcí, aby zjistili, jak se tam lidem žije.

Dvě hodiny odhrabují dveře, ke kterým se dostali oknem, pečou si svůj chléb a v autě mívají řetězy a lopatu. Horalové jsou na zimu připravení a nelamentují kvůli sněhu na chodnících a silnicích jako obyvatelé měst na Chomutovsku. Dokonce tvrdí, že tahle zima není pořádná, a to ačkoli byli o víkendu leckde odříznutí od okolního světa. Projeli jsme si Celnou, Výsluní, Měděnec, Kovářskou a Vejprty a podívali se, jak se tam lidem žije.



Když projíždíme Celnou a Výsluním, zima vypadá až idylicky. Silnici lemují sněhové mantinely do výšky půl druhého metru a z okapů visí dobře dvoumetrové rampouchy. Všude jen bílo a vysoko naváté závěje nebo odhrabaný sníh. Dojem kazí jen kamión v serpentině u Myší díry, který tam uvízl už v pátek. „A odjede asi až na jaře," smějí se horalové.



Na městský úřad ve Výsluní se lidé dostávají průchodem ve sněhové hradbě. To jim odházela cestu přímo starostka. „Už tu nemáme pomocníky z úřadu práce, byli tu jen do listopadu a snad je budeme mít zase od března. Paní starostka tedy musela odházet cestu před úřadem a já na dvoře. Bylo tam tak metr sněhu," s úsměvem popisuje zaměstnankyně úřadu Miloslava Bartošová.



Nemyslí si ale, že by ve Výsluní měli kvůli zimě tvrdý život. „Vždyť je zimní období. Všechny zimy nejsou takové a ten týden, dva to vydržíme," dodává. Na horách je zvykem mít vlastní železné zásoby. „Pečivo máme v mrazáku, kdo ho nemá, upeče si ho. Bohužel tu nemáme obchod, ale kdo potřebuje, tomu přiveze pečivo paní z Restaurace U zlatého jelena. Zaváží snad dvakrát týdně," líčí paní Bartošová, jak si místní se situací poradili.



Kousek od úřadu venčí retrieverku Donu paní Dagmar Germeková, která je v důchodu. Podle ní už byly horší zimy. „Když jsme se ráno budili do práce, museli jsme kolikrát vylézat z oken, co toho nasněžilo," vzpomíná. „Dříve bylo sněhu tolik, přitom cestáři silnice udržovali lépe. Jezdila tatra, za ní velký šípák a bylo to. Ta dnešní autíčka silničářů pořád někde zůstávají viset a nejsou schopná utlačit sníh," podivuje se dnešní technice. „Posledních pár zim bylo klidných, jen teď toho nafičelo zase hodně. Naši mladí kvůli tomu zůstali v pátek dole ve městě u tchyně, jinak by museli na noc do hotelu. Do Výsluní by nedojeli," doplnila žena.



Za kopcem sněhu frézuje sníh před svými dveřmi starší vousáč, sněhová sprcha mu vylétává nad hlavu. Podle přízvuku a poznávací značky na autě je z Německa, česky se ale domluví. „Co říkám na tuhle zimu? Že jsem na ní zvyklý. Člověk musí mít řetězy v autě, lopatu, nějaký ten písek a doma jídlo. To víš, žijeme v horách," haleká. „Jsem tu ale spokojený, i když je to náročnější. Ve městě to není ono," vrtí hlavou. Dveře u domu má zafoukané do metru výšky, tak pokračuje v úklidu.



Ze závějí kouká jen půlka značek, víka popelnic kryjí vysoké bílé čepice. Míříme z Výsluní na Měděnec. Ten byl o víkendu zcela odříznutý od okolí, majitel Restaurace Mědník Ivan Cáder se ale směje. „Poslední pořádná zima byla v roce 2005/ 2006, kdy v listopadu napadl sníh do výšky dvou metrů a neslezl do března," říká pobaveně. „Tohle není kalamita, ale dětský den. Je to tak, že deset let nebyla extra zima a všichni si odvykli," míní.



Na život v horách, kde žije se svou ženou 25 let, je zvyklý. „Jasně, je to nepříjemné, hlavně když sníh přijde rychle a je ho hodně. V pátek a v sobotu jsme ho museli vždy dvě, tři hodiny odhazovat. Byly to ale jen dva dny fujavice," dodává restauratér. Víc ho mrzí, že kvůli kalamitě nedorazili hosté, kteří si rezervovali místo. Restaurace totiž nabízí i ubytování.



Kdo si na horách vysloveně liboval, byla v pondělí parta seniorů na běžkách. Proběhli se čerstvě protaženou spojkou mezi Českými Hamry směrem na Klínovec a byli spokojení. „Stopička jako vystřižená, pochvalte chlapce, že to pěkně protáhli," žádala paní Alena Škorcová, která si sem zajela s přáteli z Klášterce nad Ohří. „Kdyby tu vybírali, tak bychom klidně i platili," oceňuje utažený povrch s dvojí bílou stopou.



Hned při vjezdu do Kovářské se u silnice ohánějí lopatami tři ženy v oranžových vestičkách a odhazují sníh. Jsou to pracovnice, které Kovářská získala z Úřadu práce. „Tak to vidíte! Vyšlo to na nás, takže chlapi mají odpočinek a my odhazujeme zrovna teď, když je sněhu nejvíc," postěžovala si Marie Vernerová, která má za sebou stejně jako její parťačky páteční a sobotní šichtu. Každý den kolem tří hodin práce. „Už mám od toho puchýře," stýská si žena. Práci ale nešidí, jede dál.



Při vjezdu do Vejprt je hned vidět, že míříme do města. Silnice jsou protažené, potkáváme vozy údržby. „Stejně je to ale hrůza. Pěšky se dostanete, z garáže ale nevyjedeme, takže nikam nemůžeme autem," zlobí se starší dáma, která se vypravila do místního supermarketu na nákup. Další nakupující je smířlivější a upřímně se diví. „Co by kdo chtěl? vždyť jsme na horách."