Kadaňské nábřeží bojuje o titul Park roku. Zatím je druhé

Kadaň – Ke zlaté příčce můžete nábřeží, zasvěcené oblíbené večerníčkové postavě, posunout svými hlasy.

Nábřeží v Kadani dostalo název po známém knižním hrdinovi. Jeho autor, Rudolf Čechura, blízko Kadaně bydlelFoto: Martina Zyklová

Už se pyšní mnoha krásnými prvenstvími, třeba nejužší uličkou v České republice, nebo rekordem v největším setkání katů a jejich pacholků. Teď ale Kadaň zápasí v soutěži krásy, v soutěži o nejhezčí městský park. A vede si skvěle, zatím obsadila druhou příčku.

Do soutěže teď město přihlásilo Nábřeží Maxipsa Fíka a jak říká starosta města Jiří Kulhánek, odbývá si soutěžní premiéru. „Asi by nás to jinak ani nenapadlo, ale oslovili nás přímo pořadatelé, kterým se nábřeží velmi líbilo,“ vypráví Kulhánek.

Soutěž vyhlašují odborníci ze Svazu zakládání a údržby zeleně už skoro patnáct let. „Nehodnotíme ale parky, které mají tradici třeba sto let. Jde nám o nové areály, které nejsou starší deseti let a které nějak významně pozvedly zeleň ve městech,“ říká ředitelka svazu Jana Šimečková. V minulých letech tak titul získaly třeba parky, které vznikly na takzvaných brownfieldech, střechách domů nebo na místech bývalých skládek.

Nábřeží Maxipsa Fíka podmínky splňuje dokonale. Od jeho slavnostního otevření uplynulo jen šest let a je stále vyhledávanějším turistickým cílem, který navíc spojuje centrum města s dříve opomíjenou částí města. Kadaňané sem chodí na pěší i cyklistické procházky a často se tu konají i kulturní akce.

Vandalové útočí

Obliba parku s sebou ale přináší i jednu negativní věc. Sousoší Maxipsa Fíka a jeho věrné kamarádky Áji, které nábřeží zdobí, je velmi často poničené. Ája neustále přichází o ruku. „Děti jsou z atrakce nadšené, snaží se Fíkovi vylézt na záda, pózují kvůli fotkám,“ vypráví starosta města Jiří Kulhánek. „Lezou na něj ale přes ručičku Áji, která je napřažená, používají ji jako stupátko. Na zátěž ale samozřejmě není stavěná, takže padá,“ uzavírá starosta Kulhánek.

Pro kadaňské nábřeží můžete hlasovat do dnešních, středečních 20 hodin. Hlasování zatím vede City park z Benátek nad Jizerou, nad Kadaní si ale drží jen malý náskok sedmi set hlasů. Tak do toho, Kadaňané!

Kde hlasovatStránku s představením všech přihlášených parků najdete na webové stránce www.parkroku.cz. Z každé IP adresy je možné hlasovat pouze jednou, hlas ale můžete dát až třem projektům zároveň.