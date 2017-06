V Kadani lidé vzorně třídí. V kraji je město druhé nejlepší

Kadaň – Pokud budou občané ještě pilnější, chce jim město snížit poplatek za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Papír do modrého, sklo do zeleného a plast do žlutého. Třídění odpadu je pro občany čím dál větší samozřejmostí a v Kadani už za svou píli dokonce sbírají ocenění. V rámci Ústeckého kraje obsadilo město druhou příčku v kategorii měst nad tři a půl tisíce obyvatel. Před Kadaní už je pouze Krásná Lípa.

Starosta Jiří Kulhánek převzal cenu v podobě skleněné popelnice a finanční bonus v hodnotě dvacet tisíc korun. Ty město použije na opravu přístřešků. Město navíc plánuje, že pokud obyvatelé vytřídí více odpadu než loni, sníží se poplatek za ukládání odpadu.