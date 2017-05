Hřiště u Šuplíku už nebude o víkendech pod zámkem

Kadaň - Jsou tu první výsledky pohodového setkání kadaňských obyvatel se starostou pod širým nebem

Starosta Kadaně Jiří Kulhánek s trojicí otázek, které na setkání položil obyvatelům "Céčka".Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Topol v Golovinově ulici je vysoký, zkrátit. Ne, nezkracovat, nechte ho, jak je. Chceme veřejná ohniště a sousedské záhonky. Vadí nám, že naše děti o víkendu nemohou na hřiště u Šuplíku.“ Tyto a řadu dalších pohledů na to, co změnit na kadaňském sídlišti „Cé“, přinesli na první setkání pod širým nebem obyvatelé této lokality. Uskutečnilo se na novém hřišti Domu dětí a mládeže Šuplík.

„Podařilo se nám zmapovat problémy obyvatel ,Céčka´, vztahy a soužití na sídlišti, ale podařilo se nám i projednat možné varianty řešení, do kterých zapojíme i veřejnost,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek. Město Kadaň bude se všemi podněty obyvatel sídliště pracovat. Například otevření hřiště u Šuplíku je na spadnutí. „Lidem se nelíbilo, že je o sobotách a nedělích nedostupné, tak se to pokusíme změnit,“ přislíbil starosta.

Dosud bylo otevřené jen ve všední dny, kdy tam docházejí děti na kroužky. „Chtěli jsme hřiště zachovat, aby bylo hezké a kdybychom ho otevřeli úplně, nebyl bych si jistý výsledkem. Nemáme ale problém s otevřením, pokud ho někdo bude hlídat,“ vysvětlil ředitel Šuplíku Jiří Štěrba. To však nebylo v silách zařízení. Teď se ale rýsuje řešení díky zapojení asistentů prevence kriminality, jak zmínil starosta. Hřiště by tedy mohlo být už v červnu otevřené i o víkendech.

Na seznamu věcí, které by lidé rádi změnili, toho má starosta hodně. Patří tam i poněkud úsměvné stížnosti, kdy si obyvatelé posteskli, že jim světelný nápis Nemocnice Kadaň svítí do ložnice a stejně tak i auta na parkovišti. Obyvatelé takzvaného „kravína“, což je dlouhý panelový dům v majetku města, by si zase přáli sousedské záhonky, veřejná ohniště a také domovní samosprávu, díky které by si leccos kolem domu sami obhospodařili.

Jak starosta ujistil, vedení města se bude věnovat všem námětům. „Cílem bylo vyslechnout si lidi a donutit je, aby spolu komunikovali. Nic ze setkání nezapadne. Zjistíme, co se dá řešit a jak a pofrčí to,“ přislíbil starosta.

Setkání na „Céčku“ bylo prvním z mnoha. Další se uskuteční 31. května na sídlišti B a 14. června na „Déčku“. Setkání na sídlišti A a E přijdou na řadu na podzim. Všechna se mají odehrávat v přátelském duchu a na čerstvém vzduchu.