Skatepark se hodně prodraží, přesto nad ním Kadaň nemávla rukou

Kadaň - Nové moderní hřiště pro skejťáky spočítali na šest milionů korun, nakonec ale bude dražší o čtvrtinu.

Ilustrační foto, ze skateparku.Foto: Deník

Kadaňští radní vedli dlouhou diskuzi, než došli k verdiktu: postavíme nový skatepark, i když je to za osm a půl milionu. Nečekaně ho prodražil nový nález. Průzkumy podloží odhalily, že přímo v místě, kde se bude zakládat stavba, vede zatrubněný prunéřovský potok.

"Nejde o nějaké nevýznamné potrubí, prošel by jím i člověk," upozornil kadaňský starosta Jiří Kulhánek. "Přitom potrubí mělo vést jinudy, když ho v osmdesátých letech projektant zakresloval, zřejmě měl tlustou tužku," prohlásil s nadsázkou.

Nový skejtpark vyroste na místě starého proti autobusovému nádraží a potěší především bazénově založené skejtry. Město má v plánu zapustit do země moderní a vysoce kvalitní betonový bazén, který obsahuje řadu prvků.

Kvůli nové překážce v podobě potrubí to však bude komplikovanější s ohledem na ukotvení, ale také proto, že podloží netvoří zemina, ale navezená suť. "To je další problém. Počítali jsme, že před pokládkou bazénu uhutníme zeminu a jen části jí bude potřeba vyvézt. Takto se ale musí odvézt suť a přivézt kvalitní zemina," dodal. V součtu to prodražuje práce o čtvrtinu.

Radní nějakou dobu dumali, jestli má taková investice smysl. "Zkoumali jsme, pro kolik dětí ty úpravy vlastně chceme dělat, na druhou stranu bezvadné skejtové hřiště přitáhne další, které by se jinak poflakovaly po městě. Rozhodli jsme se tedy, že do toho půjdeme," uzavřel.

Příznivcům tohoto extrémního sportu se tím v Kadani otevírají nové možnosti. Současné hřiště jim jen stěží stačí. "Kadaňský skejtpark je špatně postavený, nedělal ho nikdo, kdo tomu rozumí," přiblížil Luboš Kocourek, který je provozovatelem chomutovského skejtparku v Eldorádu. "Nepřiléhají plechy, takže hrozí, že se někdo zraní, a je tam starý asfalt, na kterém to, když člověk spadne, pěkně bolí," ví z vlastní zkušenosti.

V těchto dnech probíhá veřejná soutěž na dodavatele. Práce na novém skejtparku začnou na podzim a skončí na jaře příštího roku.