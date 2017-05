Leteckou pohádku dětem přečte pilot vrtulníku

Kadaň – Zajímavá beseda proběhne už tuto sobotu v kadaňské knihovně.

Armádní vrtulník Sokol. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Jaké to je pracovat v oblacích? Je vrtulník a helikoptéra totéž? Kolik vrtulí takový stroj má a jak těžké je ho řídit? Jak náročný je výcvik? To všechno vysvětlí opravdový pilot vrtulníku Filip Křivda, který přijede v sobotu 20. května do kadaňské knihovny v Husově ulici.

Nejprve dětem přečte leteckou pohádku od Ludvíka Středy o tom, Jak měli kosí bratři starosti s vrtulníkem, a poté povypráví o své dobrodružné práci v armádě a odpoví na všechny zvídavé dotazy.

Filip Křivda je profesionální pilot armádního vrtulníku a v kadaňské knihovně už byl před třemi lety besedovat o tom, jaké jsou mise v Afghánistánu očima českých vojáků. Přijďte se ho zeptat na jeho povolání. Začátek je v 9.30 hodin a vstupné je zdarma.