V Kadani vyroste obří věž z lučního kvítí a srdce z vlčího máku

Kadaň - Známá bílá věž, jeden ze symbolů města, vyroste v podobě bílých květin.

Královská Kadaň se po staletí pyšní bílou radniční věží. Ovšem teď bude mít ještě jednu. Měřit má více než třicet metrů a vyroste pod barbakánem. Výraz „vyroste“ je přitom doslovný. Nová radniční věž totiž bude sestávat z bílého lučního kvítí, barevnou protiváhu mu vytvoří pětimetrové srdce z rudého máku.

Kvůli sklepům není svah bezpečný

Nová květinová výzdoba má přikrýt travnatý svah, na který se nesmí vstupovat. Kvůli starobylým sklepením se tam totiž propadá země. „Říkal jsem si ale, že bychom tu plochu měli nějak zakrýt. Osít ji například lučním kvítím, aby to bylo hezké,“ zmínil starosta města Jiří Kulhánek, jak se nápad zrodil. „Na životním prostředí navrhovali něco jako oheň a vodu, ale říkal jsem jim, tady jsme v Kadani, tak pojďme udělat věž a srdíčko na znamení, že máme rádi město,“ dodal.

V tuto chvíli už je na svažité louce vykolíkovaný obrys věže a srdce, které jen čekají na výsev. „Pro radniční věž zkusíme vybrat směs lučních květin, kde převažuje bílá, a srdce bude z vlčích máků. Do konce dubna je chceme vysadit a počkáme do začátku června až to vykvete,“ přiblížil Miroslav Jancák z odboru životního prostředí. „Kvést vydrží až do září nebo i října,“ dodal.

Jedinou vadou na kráse je, že obrazec nebude viditelný jako celek. „Jedině z balónu nebo z letadla,“ směje se starosta. Přesto prostor vylepší.

Starostu zaujaly právě květiny

V Kadani sázejí na výsadbu lučních květin už třetí sezonu. „Viděl jsem to v nějakém městě a říkal si "ty bláho, to je krása veliká". Tak jsme to rozjeli i v Kadani a zjistili, že se to lidem líbí,“ zmínil starosta.

Koláče lučních květin si lidé zvykli vídat ve Smetanových sadech, na Löschnerově náměstí, u vlakového nádraží, na "kruháku" u autobusového nádraží a pokrývají svah na Nábřeží Maxipsa Fíka. „Moc se to líbí, je to takové přírodnější a navíc i bezúdržbové,“ pochvaluje si nový přístup Jancák. Luční kvítí tvoří souvislé koberce a nepouští mezi sebe plevel. Navíc dorůstá jen do určité výšky, takže ho není třeba sekat. Brzy ho vysadí také v Rooseveltových sadech.