Na čtení do knihovny policista přinese pouta, obušek a megafon

Kadaň – Omladina se v sobotu dozví, co obnáší práce pravého strážce zákona.

Na co si děti nejčastěji hrají? Třeba na policisty a zloděje. Které dítko někdy nezatoužilo obléci slušivou uniformu a hájit spravedlnost? Co ale práce policisty opravdu obnáší? Jak často se chytá zloděj a co se nejčastěji krade? Jak náročný je policejní výcvik a co všechno musí strážce zákona umět?

Na pobočku kadaňské knihovny přijde v sobotu 10. června besedovat policista nadporučík Stanislav Cap. Dětem přečte pohádku Skřítek Radar z knížky Záchranářské pohádky od Zuzany Pospíšilové a povypráví o svém povolání. Samozřejmě s sebou také přinese nutné vybavení každého policisty: pouta, obušek či megafon. A jako bonus předvede, jak se zneškodňují zloději a jiné nekalé živly.

Malí diváci si poté mohou v rámci doprovodného programu vyrobit vlastní policejní čepici.