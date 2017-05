Konec trmácení do Chomutova. Kadaňským hokejbalistům postaví hřiště

Kadaň - Tým nyní využívá provizorní vyasfaltovaný plácek. Dostane sportoviště u Rooseveltových sadů za dva miliony korun.

Ilustrační foto.Foto: Rudolf Hoffmann

Fanoušci kadaňského hokejbalu už nebudou muset kvůli utkání přejíždět do sousedního Chomutova. Přes léto v Kadani vyroste hokejbalové hřiště, takže v nové sezoně bude mužstvo sehrávat zápasy na domácí půdě.

Hokejbalisté z klubu Panters Kadaň sice mají svůj tréninkový prostor u 3. základní školy, ten je ale velmi provizorní. Jde o vyasfaltovaný plácek, který je obehnaný mantinely a jehož rozměry nevyhovují, proto tam není možné sehrávat utkání. "Domácí zápasy hrajeme v Chomutově, takže kdybychom chtěli nalákat kadaňské fanoušky, máme smůlu, nepřijedou za námi. Jezdí jen ti nejskalnější," posteskl si vedoucí mužstva Vlastimil Tumpach.

Na radnici se proto obrátili zástupci sportovního klubu se žádostí o nápravu a uspěli. "Kluci z hokejbalu za mnou přišli s tím, že hřiště nesplňuje parametry, tak jsme vybrali místo, kde by mohlo stát nové," potvrdil kadaňský starosta Jiří Kulhánek. "Nechali jsme zpracovat projektovu dokumentaci, teď běží soutěž na dodavatele a přes léto bychom hřiště mohli udělat," doplnil. Předpokládané náklady přesahují dva miliony korun, soutěží se ale mohou snížit.

Nové osvětlení i střídačky

Nové hokejbalové hřiště vznikne vedle Rooseveltových sadů v místě, kde je hřiště pozemního hokeje. Kromě upravené plochy s mantinely přibude osvětlení, střídačky a zůstane zachováno zázemí po pozemních hokejistech, které nově využijí jejich sportovní kolegové.

Pro hokejbalisty je to nový impuls do budoucna. "Hodně to pro nás znamená. Když bude mít klub vlastní zázemí, poroste dál a dostane relativně neznámý sport výš. Poslední sezona nebyla nejlepší, skládáme ale nový kádr. Už je nás šestnáct a na těch lidech je vidět, že mají chuť hrát," těší vedoucího mužstva vidina růstu.

HSÚ Panters Kadaň hrají druhou národní hokejbalovou ligu, což je třetí nejvyšší soutěž.