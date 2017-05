V Kadani se bude v pátek běhat a pomáhat dobré věci

Kadaň – Za kilometr deset korun pro Konto Bariéry. A počítá se i chůze.

Ilustrační fotoFoto: David Mach

Zlehka se proběhnout, posílit své zdraví a ještě udělat dobrý skutek. V Kadani se zítra, v pátek 26. května, koná akce Run and Help, neboli běhání, které pomáhá. Je to jeden z projektů nadace Konto Bariéry.

Běžet může každý a tentokrát se nejedná o žádný půlmaraton. Můžete si zvolit trasu od jednoho do tří kilometrů. Za každý uběhnutý kilometr přispějete částkou deset korun. A pozor, počítá se i chůze!

Loni se zapojilo skoro osm desítek běžců a vybralo se přes padesát tisíc korun. Bude to letos víc? Běhání pro dobrou věc začíná v 11 hodin na hřišti základní školy Rudolfa Koblice.