Kadaň ztrojnásobí příspěvek na opravy historických domů

Kadaň – Město se snaží oživit městskou památkovou zónu, proto pomáhá vlastníkům nemovitostí.

Královské město KadaňFoto: Deník/Roman Dušek

Každoročně Kadaň rozdá několik set tisíc na opravy domů v historickém jádru, ačkoli jsou v soukromých rukách. Letos poprvé to mají být dokonce více než dva miliony.

„Z programu na záchranu a obnovu nemovitostí v městské památkové zóně pravidelně majitelům rozdělujeme finance, aby si mohli opravit dům a neodcházeli z centra,“ uvedl kadaňský starosta Jiří Kulhánek. Pro letošek pro ně bylo v rozpočtu vyčleněno 700 tisíc korun.

Jenže tentokrát se sešlo více žadatelů než v uplynulých letech, proto chce město odpovědět navýšením. „Zatímco loni jsme měli snad šest nebo sedm žádostí, tentokrát se nám jich sešlo nejvíc – osmnáct,“ vysvětlil starosta. „Kdybychom měli mezi majitele domů rozdělit 700 tisíc jako dosud, vyšlo by na každého v průměru něco přes třicet tisíc a je možné, že by do oprav nakonec vůbec nešli. Proto jsme se v komisi domluvili, že příspěvek navýšíme na dva miliony sto tisíc korun,“ doplnil.

Podle jeho slov se jedná o součást myšlenky jak oživit historické centrum a zabránit jeho vylidňování.

Město dotace rozděluje přibližně dvacet let. Určeny jsou například na opravy a výměnu střechy, oken, dveří a dalších částí, na jejichž vzhled a kvalitu kladou památkáři důraz. Neslouží pro modernizaci budovy. Dotace se uděluje maximálně do výše 50 procent nákladů.