Kadaň zalije víno, chystá vinobraní

Kadaň – Veselí do zahrad kláštera vnesou špičkové cimbálové kapely a tanečníci v krojích.

Na tisíc lahví lahodného Kadaňského vína vynesli ze sklepení, aby je mohli ochutnat návštěvníci sobotního vinobraní. Ve skleničkách jim bude šumět také letošní burčák a žízeň uhasí čerstvý vinný mošt. To vše za vyhrávání lidové muziky a při sledování tradičních vinařských zvyků.

Viniční právo udělil Kadani už Karel IV., rozsáhlé vinice ale po druhé světové válce zcela zanikly. Město však starobylou vinařskou tradici obnovilo a již osmnáctým rokem ji pořádá v zahradách Františkánského kláštera, kde je půlhektarová vinice.

„Tím, že byla tradice vyvrácená, těžko bychom zjistili, jak se dělalo vinobraní po kadaňsku, a tak jsme sáhli po Moravě,“ zmínil Jan Milota z pořádajího Kulturního zařízení Kadaň. Díky tomu zaplní vinici při ranním otevírání hory moravské kroje a zahrady rozezní tři lidové kapely. „Vojara bude po vystoupení navíc učit lidové tance. To je jedna z věcí, kterou lidé mohou pochopit vážně a naučit se kroky a figury, nebo to vezmou jako fór a vyzkoušejí si, jaké to je být rozjařen po Moravsku,“ uvedl Milota.

Degustace, hudba, tanec

Soubor Linda zahraje moravskou klasiku na malém pódiu před Konírnou a Cimbal Classic překvapí něčím navíc. „Je to elektrická kapela, která vychází z folklóru a bude kontrapunktem těm klasickým,“ dodal produkční.

Na programu je degustace vína doprovázená komentářem odborníka, ukázka zpracování hroznů, prohlídky sklípku i kláštera. Bohatá bude tombola s více než třemi stovkami cen včetně klášterního medu a zvláště žádaného Kadaňského vína.

Polosuché víno vytvořené kadaňském vinařem, z místní úrody a navíc podle chuti místních lidí, půjde také do volného prodeje. „Nabídneme 700 litrů Kadaňského vína, což je nějakých tisíc lahví,“ odhadl vinař Marcel Čadílek. „Loňské víno lidem velmi chutnalo a i toto je podobné. Žádný ročník není stejný, i když je zastoupení odrůd a styl výroby totožný,“ nastínil vinař.

Vinobraní začne v sobotu 23. září v 10 hodin, veselí v zahradách skončí rozloučením v 17 hodin.