Kadaň chce opravit prampouchy v Katovce. Jenže nejsou města

Kadaň – Tušíte, co to jsou prampouchy? Jde o středověké opěrné oblouky, které v kadaňské Katově uličce řádně ohlodal zub času a je potřeba je zpevnit. K překvapení města, které je připraveno do oprav investovat, však nejsou jeho majetkem.

Prampouchy, středověké opěrné oblouky, v kadaňské Katově uličce Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Prampouchy jsou součástí sousedních domů, takže by je měli opravit jejich majitelé. Ti jsou ale stejně překvapení jako my," uvedl kadaňský starosta Jiří Kulhánek. Jak neinvestovat do soukromého majetku Obě strany teď dumají, jak to provést tak, aby město mohlo opravit prampouchy a přitom nenalévalo veřejné peníze do soukromého majetku. Odbor regionálního rozvoje tak prozkoumá možnosti. Například zda je možné, aby soukromí vlastníci oblouky darovali městu, nebo jestli by šlo, aby město přispělo na opravu majitelům. Opravy dvaceti prampouchů vycházejí na 129 tisíc korun.

Autor: Miroslava Šebestová