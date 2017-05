Kadaň podpoří dobré sousedské vztahy. Pomůžou buřty a kytara

Kadaň – Občané mohou přijít na setkání se starostou pod širým nebem.

Královské město KadaňFoto: Deník/Roman Dušek

Investovat se dá nejen do zdí a asfaltu, v Kadani chtějí podpořit také dobré sousedské vztahy. Město proto svolá sezení pod širým nebem, kde si sousedé spolu se starostou popovídají, přijdou společně na to, co jim v nejbližším okolí schází a co by chtěli změnit či vylepšit. „Vezmeme tam kytaru, opečeme si buřty, posedíme a popovídáme si,“ nastínil svou představu kadaňský starosta Jiří Kulhánek, který věří, že věci pomůže uvolněná atmosféra.

Setkání se uskuteční na všech sídlištích, nejdříve si ale dají dostaveníčko obyvatelé „céčka“, kteří se sejdou ve středu 17. května v 17 hodin na novém hřišti u Šuplíku.

Stranou nezůstanou ani děti, pro které budou připravené soutěže, opičí dráha i sladké odměny. K poslechu zahraje kapela Bunch of Folks, což je parta lidí, která propadla kouzlu amerického akustického folku a country. Vstup je zdarma.