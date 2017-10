Kadaň láká na orientální show

Chomutov - V rámci 10. kola naší nejvyšší hokejové soutěže přivítali Piráti Chomutov na domácím ledě Mountfield Hradec Králové. Poměrně vlažná první třetina branku nepřinesla. Po návratu na led však šli brzy Piráti do vedení, ale Hradec vzápětí vyrovnal. Ve třetí části pokračoval Hradec ve dvojnásobné přesilovce a těsně po jejím konci uspěl. Když pak Hradec skóroval potřetí, nevypadalo to pro Piráty moc dobře. Ti ale nesložili zbraně a za pět minut už to bylo 2:3, když se o kontaktní gól postaral Poletín. Další branku už však Piráti nedokázali dát a Hradec si z Chomutova díky výhře 3:2 odvezl všechny tři body.