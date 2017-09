Kabelky v hlavní roli: V Kadani uspořádají veletrh

Kadaň – Naděje opět rozjíždí oblíbenou charitativní akci. Sbírka kabelek právě začíná.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

„Máte doma kabelku, kterou už nenosíte a někomu jinému by mohla udělat radost? Ptají se pracovnice chráněného bydlení Naděje v Kadani. A hned také mají nápad, kam s ní. Do sbírky pro Kabelkový veletrh. Jeho výtěžek pomůže klientům chráněného bydlení, kteří touží po skleníku na zahradu.

Sbírka pro Kabelkový veletrh se právě rozjíždí a dámy už nosí na sběrná místa v Kadani první kabelky. „Některé se ptaly v průběhu roku a chodily s prvními kousky. Pár kabelek také zbylo z prvního ročníku, kdy nám věnovaly celkem asi devět set kabelek, takže menší základ máme,“ nastínila vedoucí sociální pracovnice chráněného bydlení Naděje Barbora Hájková. „Není toho ale moc, proto bychom byli moc rádi, kdyby se objevily další krásné kabelky,“ vyzývá.

Za kabelky bude skleník

Z výtěžku chce Naděje koupit skleník pro své klienty s mentálním či duševním postižením, které těší práce na zahradě. Pěstují jahody, česnek, brambory a mnohé další. „Úroda se jim daří, ale ve skleníku by se rajčatům a paprikám dařilo ještě víc. Rádi bychom jim tento sen splnili,“ uvedla Hájková.

Současně s nimi si splní svá přání i dámy. Některé uvolní skříně a zbaví se sice pěkných, ale už nenošených kabelek, jiné si je koupí. Všichni tak přispějí na dobrou věc. Na veletrh se chystá například Romana Tomanová z Kadaňska. „Byla jsem i loni a ulovila dva pěkné kousky. Jsem zvědavá, na co narazím teď,“ těší se.

Tak se loni vybíralo například v Teplicích:

a tak v Litoměřicích:

Stranou nezůstávají ani samy pořadatelky. „Všech pět nás probralo šatník a nějaké kabelky jsme daly,“ zmínila Barbora Hájková. V prvním ročníku koupila hned čtyři kabelky. „Jednu plesovku, na tu jsem měla políčeno od začátku, pak mi chyběla hnědá kabelka, tak jsem si počkala na jednu pěknou. Pořídila jsem si také sportovní tašku do posilovny, i ta se tam objevila, a pak černou kabelku. Těch není nikdy dost,“ vyjmenovala, jak uspěla.

Druhý Kabelkový veletrh se uskuteční 21. listopadu od 14 do 18 hodin v kadaňském Orfeu. Až do 17. listopadu ale bude probíhat kabelková sbírka, aby bylo z čeho vybírat. Sběrná místa jsou v Kadani tři. Na adrese Naděje v ulici Jana Švermy je přijímají každodenně, od pondělí do soboty je převezmou také v knihovnách v Golovinově ulici a v hlavní knihovně na hradbách v Tyršově ulici.

V prvním ročníku se Naději podařilo shromáždit devět set kabelek, díky jejichž prodeji získala pro ni nečekaných 15 tisíc. Za ně svým klientům pořídila křovinořez, který si hravě poradí s nerovností na zahradě, zahradní nábytek a drobnější zahradní nářadí jako jsou nůžky.

Stejná částka je zapotřebí na koupi skleníku.