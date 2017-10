Kabáti přijedou do Chomutova. Dnes odpoledne se budou podepisovat

Chomutov – Setkání fanoušků s populární rockovou kapelou proběhne v hypermarketu Globus.

V chomutovské SD Aréně se připravují na velký koncert už od víkendu.Foto: Město Chomutov

Deset zlatých slavíků, ceny Anděl za nejvíc prodaných desek, nejlepší album nebo prvenství v žebříčku největších tuzemských koncertů. To je jen krátká přehlídka úspěchů, kterými se může chlubit populární nestárnoucí kapela Kabát. Ve středu 11. října odpoledne zahraje v chomutovské SD Aréně. Už dnes se ale koná autogramiáda.

Setkání se zpěvákem Josefem Vojtkem, baskytaristou a textařem Milanem Špalkem a dalšími členy kapely začne v hypermarketu Globus od 16.30 hodin. Pořadatelé upozorňují, že autogramiáda je jedinou možností, jak si nechat od kapely něco podepsat. Ve středu, v den koncertu, už to nebude možné.

Středeční koncert odstartuje v chomutovské SD Aréně v 19 hodin. Přípravy ale probíhají intenzivně už od soboty. Kapela je známá tím, že své koncerty pojímá jako velkou show, na které nechybí ani spousta efektů. V SD Aréně se proto připravují na koncert už od víkendu. „Hned po posledním hokejovém utkání začaly úpravy. Sundala se skla a proběhly další demontáže,“ říká vedoucí marketingu chomutovské Kultury a sportu Pavlína Skopová.

V jiných městech se dokonce kvůli desítce kamionů, které kapele přivážejí techniku, omezuje doprava a uzavírají místa poblíž koncertních hal. Chomutované se ale komplikací obávat nemusejí. „Provoz areálu nebude nijak omezen a nevíme ani o tom, že by mělo dojít k nějakým uzavírkám,“ ujišťuje Pavlína Skopová.

Lístky ještě jsou, koupíte je i na místě

Kapela Kabát přijíždí do Chomutova poprvé, fanoušci na ni měli zatím štěstí jen během kadaňského festivalu Vysmáté léto. Už od zahájení prodeje lístků loni v prosinci byl proto o koncert obrovský zájem. Dokonce takový, že se po městě již delší dobu šíří fáma, že lístky jsou dávno vyprodané. „Dostal jsem od dcery lístky k narozeninám teď o víkendu a chlapi v práci málem padli naznak,“ vypráví dvaapadesátiletý Jaroslav Lehký. „Mysleli, že už lístky nejsou a byli hrozně překvapení, že ještě mají šanci. Hned dávali instrukce manželkám, ať to ještě zařídí,“ usmívá se Lehký.

Kabát - Malá dáma Zdroj: YouTube.com/Warner Music Czech Republic

Řada Chomutovanů proto už několik týdnů upíná naděje k sociálním sítím, kde nabízejí lístky lidé, kteří nemohou koncert navštívit. „Já jsem takhle koupila čtyři lupeny. Dva od slečny z Kadaně a pro dva jsem si jela do Jirkova,“ vypočítává fanynka Kabátů Andrea Klímová. „Dneska jsem se na stránkách kapely dočetla, že lístků je ještě dost a ty moje manévry byly zbytečné,“ dodává s hořkostí v hlase Klímová.

Že je lístků dost potvrzuje i Pavlína Skopová. „Lístky opravdu v prodeji ještě jsou, zakoupíte je před koncertem na pokladně,“ uzavírá. Koupit je můžete i v předprodeji, na výdejních místech Ticketportal.

Kultovní kapela má i chomutovskou stopuKabát se do srdcí svých fanoušků zapsal nejen písničkami, ale také tím, že kapela se nikdy nebála udělat na svých koncertech pořádnou show. Mimořádně dobře také působily klipy, které kapela natočila, a obaly desek. Málokdo ale asi ví, že za kultovním přebalem nosičů Corrida, Banditi di Praga nebo Do pekla, do nebe stojí rodák z Chomutova, ilustrátor, grafik a scénograf Martin Zhouf. Nejvíce ho asi znají milovníci sci-fi a fanoušci umělecké stáje kolem spisovatele Ondřeje Neffa.