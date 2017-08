K bazénu v Aquasvětě přišly oblečené muslimky. Plavce to dopálilo

Chomutov /ANKETA/ – Ženy neměly burkiny, což jsou speciální plavky, ale dlouhé černé hábity.

Muslimky vyvolaly u bazénu chomutovského Aquasvěta pozdviženíFoto: FB Aquasvět Chomutov

Návštěvníci, kteří v neděli 20. srpna zamířili do chomutovského Aquasvěta, jsou rozhořčeni. U bazénu, kam je možné vstupovat jen v plavkách, pobývaly dvě od hlavy po paty oblečené muslimky. Nešlo však o celotělové plavky známé jako burkiny. Měly na sobě abáju, což jsou dlouhé splývavé šaty, a na hlavě hidžáb.

Na hlavy zaměstnanců Aquasvěta se následkem toho snesly stížnosti. „Jak je možné, že se v prostorách bazénu nacházejí oblečené ženy, když nemají plavky, ani oblečení z plaveckého materiálu?“ dotazovala se Chomutovanka Eva Bursíková prostřednictvím sociálních sítí. „Ani nohy si neopláchly, jejich dcera se ve sprchách nemyla. Ženy se nekoupaly, neměly plavky. V čem přišly, v tom odešly, jen si obuly boty. Dost mě zarazilo, že plavčíci nic neudělali,“ dodala zklamaně.

„Přišly si tam jak na nákup v obchoďáku,“ vadí také Chomutovance Kateřině Kaisrově.

Plavce událost nazlobila nejen proto, že řád výslovně zakazuje, aby lidé vstupovali do prostoru kolem bazénu v oblečení. Předepisuje dokonce, že na sobě plavci musí mít úbor z pružného a přiléhavého materiálu, což také zaměstnanci kontrolují. Muži, kteří dorazí ve volných kraťasech tak například riskují, že je nepustí dovnitř.

Přísná opatření se týkají i dlouhovlasých žen, které musí svou hřívu svazovat, aby se do vody a do filtrace nedostávaly jejich vlasy. „Moje dcera musí mít třeba gumičku ve vlasech a kluci nesmějí mít plavky - kraťasy a ony mohly v nekoupacím oděvu do útrob aquaparku?“ podivuje se náhlé shovívavosti Martin Schatz z Chomutova.

Přišly jako doprovod

Muslimky nepřišly s úmyslem vykoupat se. Byly tam jako doprovod dětí, z nichž jedno bylo postižené, a seděly v občerstvení vedle další muslimky, upoutané na vozík. Mezi názory diskutérů se tak našly i vstřícnější pohledy na věc. „Pokud se nepletu, ty dámy pouze navštívily občerstvení, nekoupaly se. Pokud je to tak, chápu určitou benevolenci ze strany vedení,“ namítl Aleš Novák. „Jsem si jistý, že kdyby do akvaparku přišel dědeček s vnoučkem a chtěl sedět pouze u občerstvení, také by mu to umožnili,“ domnívá se.

Společnost Kultura a sport, pod kterou Aquasvět patří, už vydala veřejné prohlášení, ve kterém říká, že se jednalo o ojedinělou událost, která se nebude opakovat. „Děkujeme za upozornění na porušení návštěvního řádu objektu Aquasvět. Pochybení ze strany zodpovědných zaměstnanců budeme řešit neprodleně po prošetření celé záležitosti. Všem návštěvníkům se omlouváme,“ uvedla v něm jednatelka Věra Fryčová.

Podle jejího dodatečného zjištění zaměstnanci ženy k bazénu pustili, protože byly s dětmi a měly s sebou hendikepovanou ženu. „Jednalo se o jejich babičku. I v jiných případech vycházíme vstříc invalidům, jejichž doprovod se nemusí svlékat, tak je pustili,“ vysvětlila Fryčová.

Po vlně nevole, která se projevila především na sociálních sítích, kde vlákna diskutérů přesáhla dvě stě příspěvků, však Aquasvět dospěl k rozhodnutí, že už podobnou situaci nepřipustí.

Diskutující se zlobíNávštěvníci plaveckého areálu společnost kritizovali za to, že maže příspěvky na facebookové stránce Aquasvěta. Ten ji však pod tímto názvem nevede. Oficiální stránka je k nalezení pod názvem Kultura a sport Chomutov. „Příspěvky diskutujících nemažeme s výjimkou těch, které jsou rasistické a vulgární,“ doplnila jednatelka společnosti Věra Fryčová.