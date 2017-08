Jirkovský útulek nabízí psí kamarády

Jirkov – Zájemci o osvojení mohou přicházet každý den s výjimkou neděle.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Jirkovský útulek nabízí 22 čtyřnohých kamarádů od knírače po křížence pitbula.

Kdo má o nový přírůstek do rodiny zájem, může přijít do útulku v Novém Březenci každodenně kromě neděle. Otevřeno je vždy do 12 hodin, v pondělí, ve středu a v pátek od 13 do 16 hodin.