Jirkované se vytáhli. Vytřídili už přes dvě stě tun odpadu

Jirkov – Za první letošní půlrok nashromáždili lidé už dvě stě tun druhotně využitelných surovin.

Jirkované třídí odpad jako o život. Za první půlrok to dělá dvě stě tun. „V porovnání s prvním pololetím minulého roku je vidět, že letos se do toho Jirkované pořádně opřeli,“ chválí obyvatele města Vladimíra Brzáková z odboru majetku města a útvaru investic.

Největší nárůst je vidět u skla, město vytřídilo více než 66 tun. Pokud jirkovské rodiny v třídění nepoleví, mohlo by být na konci roku přes čtyři sta tun separovaného odpadu. A to by byl rekord.