Jirkované dostali dar – sochu, na které mohou i sedět

Jirkov – Skulptura nově zdobí břeh zámeckého rybníku na Červeném Hrádku.

Pro svou sochu našel sochař Jiří Němec místo u zámeckého rybníka na Červeném Hrádku.Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Někoho donutí k zamyšlení, jiný se může jednoduše jen kochat jejími tvary. Další se na ní třeba uvelebí. Rybník u zámku Červený Hrádek nově zdobí dřevěná abstraktní socha od místního akademického sochaře Jiřího Němce. Věnoval ji lidem, kteří tam zamíří na procházku.

Socha představuje stylizovanou lidskou postavou. Tvoří ji velká kulatá část jako hlava, do které je vidět, a na ni navazuje tělo: strohý hranatý díl, po němž „teče“ zvlněná horní část. „Představují dva principy. Hranatá a přísná část je racionální, uvolněná spirituální. Obě se doplňují a dotýkají,“ vysvětlil sochař.

Skulptura současně tvoří jakousi slupku. „Symbolizuje bytelný, ochranný plášť, který má člověk jako roli, do níž se stylizuje. Je to ochranná maska - přetvářka, která ho svým způsobem kryje. Záleží jen do jaké míry si ji vytváří a udržuje ji, nebo je naopak upřímný. Potom má slupku tenčí,“ zasvětil Jiří Němec do myšlenkových pochodů, s nimiž dílo tvořil.

Dílo vzniklo na sympoziu

Skulptura z jasanového dřeva, která váží čtvrt tuny, vznikla už před dvěma lety na sochařském sympoziu v Boleboři. Až teď ale umělec našel ideální místo, kam by ji mohl umístit. Je stranou, takže si ji návštěvníci tak trochu musí najít. Leží naproti ostrůvku, který s břehem spojuje lávka. „To místo mě okouzlilo. Je zajímavé tím, že je tu vodní plocha a podél vede cesta. U těch dříve bývala boží muka. Je to zastavení,“ vysvětlil Němec.

Aby sochu mohl k rybníku umístit, bylo potřeba, aby uzavřel smlouvu s majitelem pozemků, tedy s Lesy ČR. Socha však poslouží výletníkům. „Ano, v podstatě je to dar lidem,“ přisvědčil sochař, který počítá i s tím, že na ní návštěvníci budou sedat. „Proti tomu nic nemám. Nic jí to neudělá,“ dodal s úsměvem.

Přestože je po sezoně a na zámek už nesměřují davy lidí, někteří měli možnost sochu vidět. „Chodím sem nejméně jednou do týdne a najednou koukám, že je tu něco nového,“ potěšilo Marii Hradeckou z Jirkova. „Je dobře, že se něco dělá i s okolím rybníka, ne jen se zámkem,“ dodala spokojeně.

Právě na větším propojení areálu s rybníkem a zámku pracuje Kulturní, vzdělávací a informační centrum, které ho spravuje. „Snažíme se rybník opticky přiblížit, proto jsme nechali vyrobit lávku a prořezat dřeviny, které tam historicky nebyly vysazené,“ uvedl ředitel městské organizace Bedřich Fryč. Do této představy zapadá i umístění díla Jiřího Němce. „Socha je pěkná a myslím, že v tomto pomůže,“ doplnil.