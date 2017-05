V sobotu hasiči, v neděli pohádky. Víkend bude dětí

Jirkov - Radost udělají dobrovolní hasiči, okolí Červeného Hrádku zase obsadí pohádkové postavy.

Pohádkový les v roce 2015Foto: MÚ Jirkov

Kulturní sezona v Jirkově se rozjíždí na plné obrátky. Tento víkend jsou naplánované hned tři větší akce, z toho dvě na Červeném Hrádku.

Ta první bude ale na náměstí. Od dvou hodin ho obsadí jirkovští dobrovolní hasiči. Z garáží sem na ukázku vyvezou všechna svá auta a předvedou se také místní mladí hasiči. U nich si děti budou moci vyzkoušet, co práce hasiče obnáší.

Hasičský konvoj

Odpolední program bude směřovat ke čtvrté hodině, kdy by měl do Jirkova dorazit slavnostní hasičský konvoj. Ten v pátek ráno vyrazil z Chebu na spanilou Krušnohorskou jízdu, během které dojede až do Litoměřic. Po cestě má celkem sedmadvacet zastávek a Jirkov je jedna z nich.

Na Červeném Hrádku mezitím začne jedna z tradičních akcí – setkání rodáků zaniklých obcí. Stoly, lavičky, občerstvení a také Malá muzika O. Vávry budou připravené od tří hodin na spodní louce pod zámkem.

Rušno bude okolo hrádku také v neděli 28. května odpoledne. V blízkém lese se totiž usadí pohádkové postavy, netrpělivě čekající na zbloudilé pocestné. Rodinnou akci, pohádkovou cestu s plněním úkolů, si připravil místní Dům dětí a mládeže Paraplíčko. Připraven je i doprovodný program, nafukovací atrakce, hry, taneční vystoupení a hrát bude kapela Úlet. Start pohádkové cesty je ve 14 hodin, konec pak v 17 hodin.