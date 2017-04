Schváleno: jirkovské teplo koupí ČEZ

Jirkov - Po měsících jednání schválili zastupitelé prodej výměníků a rozvodů tepla, město dostane šedesát milionů. Energetici se zavázali, že minimálně dva roky nezdraží.

Radnice v JirkověFoto: Deník/Miroslav Rada

Šedesát milionů poputuje do kasy města Jirkova, jeho zastupitelé odklepli prodej tepelného hospodářství společnosti ČEZ. O prodeji tepelného hospodářství se začalo mezi radními diskutovat už v listopadu. Na jirkovské radnici ale nepanovala shoda, někteří zastupitelé byli proti prodání strategického podniku, s obavami navíc přišli i občané, kteří se báli zdražení. „Neprodával bych nic, občané pak budou rukojmí firmy, která teplovod či jinou infrastrukturu koupí,“ vyjádřil se Jirkovan Martin Bartoš. „Nemám z toho radost, mám je za vydřiduchy,“ soudí Anna Šváchová, která v Jirkově také bydlí.

Generální ředitel energetické společnosti Petr Hodek ale pochybnosti vyvrací. „Na příští dva roky, jsme se dokonce zavázali, že cenu tepla nezměníme vůbec,“ ujistil Hodek. Výrazné zvýšení cen podle jeho slov nehrozí ani v dalších letech. „Cenu tepla kontroluje Energetický regulační úřad a tlačí na nás konkurence. Při zvednutí cen se od nás odpojí a to si nemůžeme dovolit,“ dodal Hodek.

Město je s částkou spokojené

Jirkov prodává hospodářství, protože se nachází ve špatném technickém stavu. „Modernizace by vyšla na desítky milionů korun, což by pro město představovalo velkou finanční zátěž,“ vysvětluje mluvčí města Josef Dušek. Do výběrového řízení se energetici přihlásili jako jediní, nabídka šedesáti milionů a dvou set tisíc byla ale pro město dostačující. „Město si nechalo vypracovat znalecký posudek a nabídnutá cena mu odpovídá,“ říká mluvčí Dušek.

Vedení města má navíc se společností dobré zkušenosti, několik let jim totiž hospodářství pronajímá. „Je to víc než solidní partner,“ míní starosta Radek Štejnar.

Peníze půjdou na rozvoj města

Jak město s penězi navíc konkrétně naloží, zatím není jasné. Určitě je ale vynaloží na rozvoj města. „Pro představu, jedná se o částku, která představuje pětinu rozpočtu na celý rok. Letos za podobnou sumu realizujeme na třicet investičních akcí včetně velkých rekonstrukcí ulic či hřišť,“ uzavírá mluvčí Josef Dušek.