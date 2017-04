Jirkované dostanou poštu jednadvacátého století

Jirkov – Neoblíbená pobočka na náměstí projde rekonstrukcí, úpravy začnou letos na podzim.

Pobočka České pošty v Jirkově Foto: MÚ Jirkov/Josef Dušek

Malý prostor, dlouhé fronty a nekonečné čekání. Jirkovská pobočka České pošty není mezi místními vůbec oblíbená. Lidé jsou natolik otráveni dlouhým postáváním před přepážkami, že raději dojíždějí do jiných měst. „Já si radši dojedu vždycky do Chomutova. Cesta z Jirkova do Chomutova mi zabere míň času, než postávání na poště,“ stěžuje si Marie Potůčková. „Jednou jsem tam čekal padesát minut na zaplacení složenky. Jely dvě přepážky a paní přede mnou podávala asi dvacet doporučených dopisů a pošťačka vůbec nestíhala. Do toho malý prostor a hromada lidí, kteří se vám lepí na zadek,“ přisazuje si Radek Toman. Teď se ale chystá změna, Česká pošta plánuje pobočku kompletně přebudovat.

Pobočka zůstane na původním místě

Práce začnou letos na podzim. „Už máme všechna potřebná povolení i dokumentaci, jen ještě vybíráme dodavatele prací. Stavbu ale určitě zahájíme na přelomu září a října,“ říká Matyáš Vitík, mluvčí České Pošty. Pobočka sice zůstane ve stejné budově, změní se ale vnitřní prostory. „Dodáme moderní vyvolávací systém, celkově změníme design a nově vybudujeme bezbariérový přístup,“ pokračuje Vitík.

Jirkov záměr České pošty vítá. „Lidé si na poštu často stěžovali a měli k tomu důvod,“ myslí si starosta Radek Štejnar.

Vedení města se prý snažilo nevyhovující stav napravit, a to dokonce i na nejvyšších místech. „Starosta zkoušel změnu přímo u ministra Chovance, pod jehož resort Česká pošta patří,“ ubezpečuje mluvčí města Josef Dušek. Pošta ale nakonec k úpravám přistoupila sama, původně dokonce zamýšlela najít i úplně jiné prostory. „Uvažovali jsme o několika dalších objektech na náměstí, ale nakonec nám žádný jiný nevyhovoval,“ říká k tomu Olga Syková, ředitelka pošt v ústeckém regionu.

Rekonstrukce by měla zabrat čtyři až pět měsíců, výpadku služeb se ale zákazníci bát nemusejí. „Úplně zavírat nebudeme, rekonstrukce bude probíhat za provozu,“ uzavírá mluvčí Vitík.