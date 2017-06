Jirkov chce nízkoprahové zařízení v Nových Ervěnicích

Jirkov - Novou službu by mohl nabízet někdejší kulturní dům. Mladí by měli kde smysluplně trávit čas.

Jirkov plánuje spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Městu by mohla pomoci s vybudováním nízkoprahového zařízení v Nových Ervěnicích, vzniknout by mohlo v prvním patře někdejšího kulturního domu. Vchod by vedl ze zadního traktu, aby se klienti nepotkávali s návštěvníky lezecké arény.

Nové Ervěnice patří k sociálně vyloučeným lokalitám, proto má vybudování „nízkoprahu“ smysl. „Rádi bychom tu měli zařízení, kde budou děti a mládež z Nových Ervěnic smysluplně trávit čas, kde se budou moci připravovat do školy nebo kde najdou pomoc při řešení obtížných životních situací,“ uvedla místostarostka Dana Jurštaková.

Město právě pro tento projekt využilo nabídky na spolupráci od vládní agentury, která může pomoci se získáním dotací. Zařízení by podle předpokladu vzniklo do dvou let.