Konec napínání. Areál bývalé Preciosy koupí Jirkov

Jirkov - Jirkov o areál usiloval už dřív, Preciosa se ale rozhodla prodat ho jiným investorům. Teď otočila. Město areál koupí za sedmadvacet milionů korun.

Po měsících vyjednávání a nejistoty je jasné, že se majitelem areálu bývalé Preciosy stane město. Zastupitelé o tom rozhodli na mimořádném zasedání v pátek 28. dubna odpoledne.

Hlasování bylo poměrně jednoznačné, z přítomných dvaceti zastupitelů, byli proti pouze dva. „Máme jistotu, že si ohlídáme, kdo do města přijde a co bude s areálem dělat. Neusídlí se tu někdo, s kým se pak nebudeme moci domluvit,“ okomentoval výsledek hlasování Radek Štejnar. Jestli ale město areál v blízké době prodá, nebo ho bude dlouhodobě pronajímat, se vedení města ještě nerozhodlo.

Diskuze mezi zastupiteli ukázala, že pronájem i prodej mohou být velmi složité. „Nemyslím si, že je areál v dobrém stavu. Jsou tam vyteklé radiátory, promrzávají a chátrají stěny. Uvést to do původního stavu bude těžké a budou to obrovské peníze navíc, což může investory odradit,“ vyjádřil se zastupitel Jan Vaclík (ODS) a většina zastupitelů mu dala za pravdu. „Je pravda, že je to taková lepenice z devatenáctého století a pozdějších přístaveb,“ připustil Radek Štejnar.

Schůzky se zájemci už jsou naplánované

Starosta se ale o případné zájemce nebojí. „Už v úterý mám schůzku se zástupci chomutovské firmy Puls, kteří potřebují rozšířit své prostory,“ uvedl starosta Radek Štejnar. O areál projevila zájem i místní firma C&C Plast, která má továrnu v Zaječické ulici. Areál by ale mohla koupit nejdříve za dva roky.

Na zastupitelstvu padla i informace, že areál je i v hledáčku místní firmy Intermont Opatrný. „Ať už se rozhodneme areál prodat či pronajímat, každou nabídku velmi pečlivě zvážíme,“ ubezpečuje starosta. Nevylučuje se ani možnost, že by se areál rozparceloval.

Kuchyň i opravená reprezentační vila

Jirkov za areál o rozloze čtyři a půl hektaru zaplatí dvacet sedm milionů. Odhadní cena je přitom mnohem vyšší, znalec areál ocenil na devadesát milionů. V současné době se tam nachází kromě výrobních hal i perfektně vybavená kuchyň s jídelnou či zrekonstruovaná reprezentační vila z konce devatenáctého století, která zastupitele nadchla.

Vážný zájem o dříve významný průmyslový objekt mělo město od chvíle, kdy se Preciosa rozhodla areál prodat. Na začátku roku ale seznámila Jirkov s tím, že dala přednost ázerbajdžánskému výrobci průmyslových pytlů. V březnu své rozhodnutí změnila a městu oznámila, že se nakonec rozhodli pro jiného kandidáta. O koho se jednalo, Preciosa městu neprozradila.

Po hlasování je hotovo

Na začátku týdne město oznámilo veřejnosti, že nabídka je znovu na stole a uvažuje, že areál samo odkoupí. Podle mluvčího města Josefa Duška už žádné manévry ze strany Preciosy nehrozí. „Po hlasování je hotovo. Tohle je konečná nabídka Preciosy a ve chvíli, kdy záměr schválí město, začne proces prodeje,“ ujišťuje mluvčí Dušek.

Proti odkupu se postavili zastupitelé Pavel Klier (Jirkov, 21. Století) a Šárka Kröhanová (Nový Sever). „Město kupuje něco, co nepotřebuje, navíc vstupuje do podnikatelského prostředí, což si myslím, že není dobře,“ komentoval svůj zamítavý postoj Pavel Klier. Zastupitelka Kröhanová se obává následných velkých investicí. „Nedávno jsme prodali tepelné hospodářství, náš majetek, s tím že nemáme na investice a teď kupujeme něco jiného, co ještě další peníze spolyká.“ Většina zastupitelů se pak shodla, že otázku využití areálu bude řešit i nové vedení města, které vyjde z příštích voleb. „Měli bychom vypracovat nějakou koncepci, která by sloužila jako manuál pro příští vedení,“ navrhl Michal Bečvář (ODS).