Jirkov je o krok blíž k omezení výplaty dávek. Vydal vyhlášku

Jirkov – Město upřesnilo, kde nebude možné pobírat doplatek na bydlení. Ostatní města jsou opatrnější.

Radnice v JirkověFoto: Deník/Roman Dušek

Jirkov pokračuje ve svém plánu. Protože chce zamezit sestěhovávání nepřizpůsobivých, stanovil ulice, kde nově přistěhovaní nebudou smět pobírat doplatek na bydlení. Začátkem září vydal vyhlášku, ve které oznamuje svůj návrh.

Omezení, které vychází z nového právního nástroje nazývaného jako „opatření obecné povahy“, se má dotknout problémové Krušnohorské ulice na horním sídlišti. Dále se mělo týkat i vrchní části Nových Ervěnic, ta ale nakonec není v oficiálním návrhu celá. Zahrnuje jen dva bytové domy na rohu s ulicí Osvobození.

Obě oblasti patří mezi sociálně vyloučené lokality. Dokazují to nejen nepříjemné zkušenosti veřejnosti, ale i policejní statistiky a výstupy sociálních pracovníků. „V Jirkově je 153 rodin, které sledují kvůli nedostatečné péči o děti, zanedbávání, záškoláctví, týrání či trestné činnosti mládeže. Z toho 72 jich žije právě v Nových Ervěnicích a Krušnohorské ulici,“ přiblížil mluvčí radnice Josef Dušek. Také tam patří zhruba třetina trestných činů a přestupků spáchaných za celý Jirkov.

Městská vyhláška má zatím charakter návrhu. Do 45 dnů se k ní mohou vyjádřit majitelé domů a další osoby v dotčených ulicích a město se s nimi musí vypořádat. Pokud žádné nepřijdou, vydá novou vyhlášku, která bude definitivní.

Chomutov, Klášterec nad Ohří a Kadaň už také jednají o nové možnosti využít opatření, nejsou ale tak daleko jako Jirkov. Chomutov ustanovil pracovní skupinu, která vyhodnocuje situaci a připravuje podklady pro vedení města. Problému se věnuje i Klášterec nad Ohří, zatím se ale zdráhá. „Neradi bychom, aby to do budoucna ovlivnilo například důchodce či maminky samoživitelky,“ nastínila mluvčí klášterecké radnice Adéla Václavíková.

K opatření pravděpodobně přistoupí i Kadaň, i když má své výhrady. „Lidé v něm spatřují určitou naději, ačkoli doplatek na bydlení dělá jen pár korun. Situaci to nevyřeší, protože opatření není nijak radikální,“ míní kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Jestli ho ale zavedou ostatní města, my také, protože to po nás lidé budou chtít,“ uzavřel.

Se zneužíváním dávek mají problém i ostatní města na Chomutovsku. Základní problém tkví v tom, že se obchod s chudobou přestěhoval z ubytoven do paneláků. Spekulanti tam skoupili byty, ve kterých ubytovávají příjemce sociálních dávek. Měsíčně od nich inkasují nepřiměřeně vysoké částky. Například nájem v bytě 2+1 na sídlišti Zahradní může dosáhnout 11 tisíc. Protože úřady dávkařům vyplácejí příspěvky na bydlení a k tomu doplatky na bydlení, ti si mohou takto vysoký nájem dovolit. Mnozí spekulanti neodvádějí zálohy na účet společenství a panelák zadluží. Domy pak balancují na okraji krachu, kdy hrozí, že jim odstřihnou vodu, teplo, nebude na opravy, společenství také ruší pojistky, protože je nemají z čeho platit. Sousedství s nepřizpůsobivými přináší také další potíže: špínu, hluk, štěnice a trvalý strach o své bezpečí.