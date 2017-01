Jirkov bude mít schodkový rozpočet, město si to totiž může dovolit

Jirkov - Schodek rozpočtu město vyrovná z úspor z předchozích let. jedná se o 20 milionů korun.

Na snímku, vedoucí finančního odboru Josef Koprušťák, který se na radnici v Jirkově stará o finance.Foto: Deník/Archiv a MÚ Jirkov

Necelých tři sta milionů korun proteče letos rozpočtem města Jirkova. Výdaje o dvacet milionů převyšují plánované příjmy, město si ale pomůže penězi našetřenými v minulých letech.

Město v rozpočtu počítá s investicemi ve výši 64 milionů korun, už se ale nemůže spolehnout na velké příjmy z dotačních programů, jako to bylo třeba v případě IPRM. Musí tak stavby, opravy i rekonstrukce platit většinou z vlastních prostředků.

Oproti loňskému rozpočtu jsou v tom letošním naplánované nižší příjmy i vyšší výdaje. A to i přesto, že ekonomové předpokládají, že na daních město letos získá peněz více. „Daně jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města, odhadovat je dopředu je ovšem složité," dodává k tomu vedoucí finančního odboru Josef Koprušťák. „Proto jsme do rozpočtu stejně jako v minulých letech zanesli konzervativní odhad, který je nižší než odhad ministerstva financí."

Je tak možné, že rozpočet se bude během roku plnit penězi lépe, než je teď naplánováno. A schodek se ve výsledku může změnit v přebytek.

V rezervě má město peněz poměrně dost. Celkem disponuje více než devadesáti miliony, které může volně použít. Třeba i loňský rozpočet skončil s přebytkem v řádu desítek milionů. Část peněz proto použije na dofinancování letošního schodku.

Pokud by měl být rozpočet na letošní rok vyrovnaný, muselo by se město vzdát třetiny naplánovaných investic. A to by podle starosty Radka Štejnara bylo zbytečné. „Situace je taková, že peníze v hotovosti se zhodnocují jen málo. Proto je lepší je proinvestovat," vysvětluje.

Rozpočet na letošní rok schválili zastupitelé na prosincovém zasedání. Projednali ho bez připomínek.