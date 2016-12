Jeďte se vyvětrat na hory. Přes Vánoce pojede Klínovec i Alšovka

Chomutovsko - V níže položených skiareálech čekají až přituhne, aby mohli dosněžit sjezdovky a také otevřít.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Letošní Ježíšek bude k lyžařům štědřejší než loni, kdy obleva rozpouštěla to málo, co vychrlila sněžná děla. Vánoční lyžování si užijí všichni, kdo zamíří do Skiareálu Klínovec a na kláštereckou Alšovku. Na Pyšné a Mezihoří se snaží zasněžovat, jestli o svátcích a mezi nimi otevřou, je však zatím s otazníkem.

Na Klínovci panují skvělé podmínky pro lyžování a snowboarding. „Vysněženo je více než pět kilometrů sjezdových tratí a další zasněžujeme technickým sněhem," hlásá web skiareálu.

Ten bude mít otevřeno od 9 do 16 hodin nejen mezi svátky, ale také na Štědrý den, ve svátky a na Nový rok, kdy lze očekávat, že na svazích nebude nával. „Na Štědrý den jezdí méně lidí a spíše dopoledne," potvrdil Jaroslav Paur z klínoveckého skiareálu. „Návštěvnost sílí od 25. prosince a především po svátcích, kdy kulminuje 28. prosince," mluví ze zkušenosti z uplynulých let.

Upraveny jsou sjezdovky Dámská, Pařezovka, Přemostěná a lyžařské cesty značené jako 2a a 3b. Počínaje dnešním dnem bude otevřena sjezdovka Pod Zámečkem, od neděle pak Jáchymovská a U Zabitýho.

Večerní lyžování na sjezdovce Pod Zámečkem spustí v sobotu 25. prosince a pokračovat bude do 30. prosince vždy od 16 do 21 hodin.

O svátcích bude také otevřena nejméně jedna sjezdovka ve Ski areálu Alšovka u Klášterce nad Ohří. „Zatím jezdí jeden vlek, takže je v provozu půlka areálu. Potřebovali bychom tak pět dní, abychom stihli dosněžit zbytek," uvedl odpovědný vedoucí Vladimír Klíma. „Stále je to ale dobré ve srovnání se třemi uplynulými sezónami, kdy byl skiareál přes svátky zavřený," doplnil.

Alšovka bude otevřená každý den i ve svátky vždy od 9 do 16 hodin, jen o Štědrý den to bude do 12:30 hodin. Každou středu, pátek a sobotu je možné vyjet na večerní lyžování v časech od 17.30 do 20 hodin.

Za lepší klima se modlí v níže položených skiareálech na Chomutovsku jako je Mezihoří a Pyšná. V obou by potřebovali dva mrazivé dny, aby stihli dosněžit a technický sníh na sjezdovkách následně také vydržel. „Museli jsme zasněžování přerušit, protože je velká vlhkost," řekl Jaroslav Toman ze Ski areálu Mezihoří. Kdyby počasí přálo, jsou připraveni otevřít i přes svátky a stejně tak i na Pyšné.