Investice do silnic v kraji do konce roku budou kolem 550 milionů

Ústecký kraj - Do oprav silnic prvních tříd v Ústeckém kraji půjde do konce letošního roku zhruba 550 milionů korun.

Oprava mostu nad železničním koridorem Teplice - Most se zpozdí o dva měsíce.Foto: Deník / Traxler Zdeněk

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje ještě asi dvě desítky velkých oprav. Rekonstrukce čekají silnici I/13 z Mostu do Bíliny, I/30 z Lovosic do Malých Žernosek nebo I/27 ze Žatce do Velichova.

„Příští rok se budeme pohybovat celkově v řádu 1 miliardy, stejně jako letos,“ řekl ředitel chomutovského závodu ŘSD Martin Vidimský.