Občané z Hrušovan a okolních obcí si pořádně uklidí

Hrušovany – Už zítra se uskuteční sběr objemného a nebezpečného odpadu. Lidé se mohou zbavit třeba pneumatik nebo nábytku.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Kovový šrot, pneumatiky i lednice a barvy. V Hrušovanech se tuto sobotu, 22. dubna, koná sběr objemného, nebezpečného i elektro odpadu. Od rána do odpoledne budou obcí projíždět vozidla, do kterých bude možné „z ruky do ruky“ odpad odevzdat.

Kompletní rozpis časů a sběrných míst je dostupný na webových stránkách obce.