Hravé muzeum i infocentrum. Hasičský dům se promění

Jirkov - Budova v centru Jirkova bude lákat na staleté koněspřežné stříkačky.

Jedno hasičské auto v muzeu, druhé protažené stěnou domu tak, že bude přední část venku a zadní uvnitř. Jestliže má Jirkov vytvořit hasičské muzeum, nemyslí na helmy na policích a uniformy na figurínách, ale chce vytvořit místo plné hravých a neotřelých nápadů. Posloužit pro ně má Hasičský dům v Tyršově ulici, kam se navíc přestěhuje i městské infocentrum.

Hasičský dům sice slouží jirkovskému sboru dobrovolných hasičů, je ale velký, takže ho nevyužívají plně. „Oproti tomu naše infocentrum vzniklo už dávno a neodpovídá dnešním nárokům, tak nás napadlo přemístit ho do Hasičského domu,“ nastínil starosta Radek Štejnar. „A protože hasiči mají spoustu exponátů, vytvořili jsme koncept, který není v kraji obvyklý. Chtěli bychom vytvořit moderně pojaté hasičské muzeum, které bude interaktivní a zábavné,“ dodal.

Místo v něm najde přes 40 exponátů jirkovských hasičů. Mezi nimi staré proudnice, přenosná čerpadla z přelomu 50. a 60. let, uniformy či elektrocentrála, která pamatuje druhou světovou válku.

Chloubou hasičů jsou především dvě staleté koněspřežné stříkačky, ale také cisternová stříkačka Praga RN z roku 1952 a Zil 131 ze začátku 70. let. Právě druhé zmíněné auto má „vyjíždět“ ze stěny muzea. „Většinou jde o exponáty, které patří našim předchůdcům a pak přešly do majetku města, a něco jsme dostali darem,“ přiblížil velitel jirkovských dobrovolných hasičů Pavel Kolář. „Zatím jsou uložené ve zbrojnici,“ dodal. Už koncem příštího roku by je ale mohli obdivovat Jirkované i turisté v novém muzeu.

Také přestěhování infocentra z Kostelní do Tyršovy ulice bude více než žádoucí. Ve stísněných prostorách je omezený prostor pro propagaci města, minimální zázemí a málo místa pro pohodlí turistů. Pokud čekají na prohlídku sklepů, nemají se kam posadit.

Než se město pustí do přeměn Hasičského domu, bude potřeba, aby vizi schválili zastupitelé. Po odsouhlasení rozpočtu pro příští rok by pak město mohlo vypsat soutěž na dodavatele a v novém roce se pustit do oprav. Vyměnit potřebují krovy, které napadla dřevomorka, a dále bude nutné stavebně prostory upravit. Náklady tak půjdou do milionů.

Hasičský dům stojí v centru na břehu Bíliny. Původně v něm byl zájezdní hostinec, hasiči v něm sídlí od druhé světové války.