FOTO: Zdravé mlsání, sportovní výkony a pozitivní energie pohltila Klášterec

Klášterec nad Ohří – V kulturním domě se konal festival zdravého životního stylu

Do jeho útrob zamířily desítky lidí, které se zajímají o své tělo, ale i zdravou mysl. Návštěvníci nejen že zhlédli ukázky různých cvičení, ale sami si na vlastní kůži vyzkoušeli například veslařský trenažér, jak dá zabrat lekce na trampolínkách, kolik potu stojí a kolik endorfinů dokáže vrátit cvičení tabaty, jógy či pilates. Téměř každý kdo dorazil, nedokázal odolat všemožným laskominám, dortům či koláčům tentokrát, ale ve zdravější verzi. Kromě těla se nezapomnělo ani na duši. Tu naladila muzikoterapie a nakonec také vystoupení Lenky Dusilové. Vstupné bylo dobrovolné a všichni, kdo nějakou korunou zaplatili za svůj vstup, pomohli Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči v Kovářské. To za vybrané peníze nakoupí věci, které budou děti potřebovat do školy.