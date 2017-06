Nemocný Vladimír Mikuláš: bojuji o každou zdravou buňku svého těla

Chomutov /ROZHOVOR/ – Podpořit vážně nemocného kamaráda přišli futsaloví i fotbaloví reprezentanti. Kromě vzájemného utkání se dražily také dresy.

Vladimír Mikuláš, fyzioterapeut české fotbalové i futsalové reprezentace, byl nedávno přepaden zákeřným onemocněním. Vážnou chorobou, nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. V pondělí 12. června večer se v chomutovské sportovní hale konal charitativní zápas mezi českou fotbalovou a futsalovou reprezentací. Výtěžek poputuje na konto na pomoc Vladimírova boje s ALS.



Měl jste představu o akci na vaši podporu, jak to bude vypadat?

Neměl jsem, všechny věci přede mnou tajili. Věděl jsem, že se utkání bude hrát, ale podrobnosti jsem nevěděl. Bylo to pro mě překvapení, ale bylo to krásné.

Je to vzpruha do vašeho dalšího boje?

Dlouhodobá určitě, protože teď jsem vyčerpaný. Nicméně z tohoto načerpám síly. Když vidím, kolik lidí se do toho kvůli mně zapojilo a co všechno byli kvůli mně schopní udělat, tak jsem strašně šťastný. Hlavně je to pro mě velká motivace nemít strach z mé nemoci nebo z něčeho, co přijde. A mám pocit, že to funguje. Přál bych si, aby se nehledalo to špatné, ale vždy to dobré. Když někdo komentuje fotbalový zápas, aby tam nebylo to, co hráč udělal špatně, protože na druhé straně to někdo udělal dobře. Toho aby bylo víc, to bych si moc přál, to je můj vzkaz všem.

Úžasné je, že jak fotbalisté tak futsalisté kvůli vám cestovali přes republiku, brali si dovolenou a jsou tady kvůli vám…

Naprosto souhlasím a jsem z toho překvapený. A i kluci, co sem nejeli, mluvili se mnou a viděl jsem na nich, jak jsou smutní. Ale od neděle měli dovolené a nešlo to jinak. A kluci, co sem přijeli, to je neuvěřitelné. Přijeli všichni z futsalové reprezentace, úplně všichni. A pak naprosto všichni, co mohli přijet z fotbalové reprezentace. Nečekal jsem to, jsem šťastný. Nemůžu to ani popsat, jak moc jsem rád.

S nemocí bojujete a je vidět, že se vám to daří. Berete to tak, že to není jen fyzický boj, ale i duševní?

Vždy to vysvětluji dvěma způsoby. Člověku, který se nezajímá o nějaké vnitřní tělo, o duši, tak tomu říkám, že bojuji o každou zdravou buňku svého těla. Dělám pro to všechno. Nemám strach ze smrti, mám respekt z toho, co bude. Musím se zajistit, po mentální i materiální stránce. Nicméně lidem, co se zabývají duší hlouběji, to vysvětluji tak, že ta nemoc mi něco říká. A dokud nepochopím, co mi říká, tak tělo nemůže fungovat. Myslím si, že mám tušení, kudy mám vést léčbu. Musím to udělat nenásilně, pokořit své ego, které dostává velmi zabrat. I to, co se děje kolem, to není jenom to, že jsem šťastný. Moje ego musí přijmout to, že lidi se na mě skládají, nesmí mě to srazit. Věřím, že je to z lásky, ne z lítosti, a na tom to stavím. Oba způsoby, i ten malinko ezoterický, vnímám a touto cestou se musím vydat. Současně chápu, že pro lidi, kteří se o duši nezajímají, je to boj o každou buňku těla. Já dělám všechno pro to, abych přežil.

V poločase a po skončení utkání proběhla na podporu Mikuláše dražba originálních reprezentačních dresů, ve kterých nastoupili aktéři charitativního utkání. Nejdráže byl vydražen klubový a navíc mistrovský dres Marka Suchého, ve kterém nastoupil v posledním klubovém utkání za FC Basilej v této sezoně. Cena se vyšplhala na 10 000 korun. Podepsaný dres od hvězdy seriálu Vyšehrad Juliuse „Lavi“ Lavického neboli herce Jakuba Štáfka byl vydražen za 6 000 korun.

Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, známá též jako Lou Gehrigova choroba)

je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění mozku, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových a spinálních motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny.

zdroj: Wikipedia.org