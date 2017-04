Exekuce za tři miliardy! Na Chomutovsku mají největší problémy v Jirkově

Lounsko, Chomutovsko, Mostecko – Velkým problémem, větším než se obecně myslí, jsou dluhy lidí. Na Mostecku mají lidé exekuce na 4,3 miliardy, řeší je každý pátý dospělý. Podobně na Chomutovsku, tam dluží 4,6 miliardy. Na Lounsku dosahují exekuce 3,2 miliardy, potíže má 14 % lidí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Bylo to hned,“ přiznává Petr z Loun, že jeho statisícový dluh narostl rychle. Chtěl podnikat, nevyšlo to. Koupil si domů pěknou elektroniku a přecenil své síly… „Desetitisícové dluhy, alimenty, vězení. Šlo to rychle,“ říká také Aleš ze Žatce… „Nepohlídal jsem si ukončení pojistky, pak mi přišlo, že dlužím,“ vypráví další příběh, padesátitisícový, Martin z Chomutova… Příběh jménem exekuce.

Lidé v regionu dluží miliardy, problémy mají desetitisíce dospělých. Ústecký kraj má nejvíc exekucí v republice, okres Most je dokonce v nelichotivém žebříčku první. Chomutovsko je na dohled. Na Lounsku je situace o něco málo příznivější, i tam má ale s exekucí potíže deset tisíc lidí.

Chybějící dokumenty

„Prodal jsem auto a poslal žádost o ukončení pojistné smlouvy. I s kopií prodejní smlouvy. Myslel jsem, že je to v pořádku, nikdo se mi z pojišťovny neozval, nikdo nic nenamítal,“ popisuje Martin z Chomutova, jak se dostal do dluhového problému, jak si ho „našla“ exekuce. Žil v omylu, že pojistka už neexistuje. "Najednou mi po třech letech přišla exekuce na čtyřicet osm tisíc. Nechápal jsem. Když jsem se odvolal, řekli mi, že mám smůlu, že nemám a nepřevzal jsem žádné potvrzení o zrušení pojistky, takže běžela dál a dluh narůstal,“ pokračuje Martin. Upomínky prý pojišťovna posílala na jeho trvalou adresu, kde už ale nebydlel. Tvrdí, že novou adresu poskytl, tam ale žádné dokumenty nedostal.

Na Chomutovsku, odkud je, má přitom podobný problém 19 735 lidí nad 15 let. Okres patří mezi nejvíce zatížené exekucí v republice, je na třetím místě. Lidé tam na jistině, tedy na čistém dluhu bez následných nákladů na exekutory, dluží 4,6 miliardy korun. Potíže tam má 18,8 % dospělých, tedy téměř každý pátý dospělý.

Úplně první v nelichotivém žebříku exekucí po celé republice je Mostecko. Tam má problémy dokonce rovných 20 % obyvatel nad 15 let (19 204 lidí). Na jistině tam lidé dluží 4,3 miliardy. Také na Mostecku tedy zná exekuci každý pátý dospělý.

O něco veselejší, i když ne o moc, je situace v okrese Louny. Je jedenáctý v republice. Má tam podle statistik exekuci 10 tisíc lidí nad 15 let, což je 13,7 % dospělých obyvatel. Dluží tam 3,2 miliardy korun.

Mapa ukazuje hrozivá čísla

Pro srovnání, vůbec nejnižší čísla mají v okrese Žďár nad Sázavou, kde dosahují jen na 4,7 % z dospělé populace. Vyplývá to ze statistik, které uveřejnil server mapaexekuci.cz. Aplikaci z dat Exekutorské komory ČR sestavily organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. „Mapu jsme zpracovali jako odpověď na kritický nedostatek přesných dat o předluženosti velkého množství obyvatel,“ řekl Radek Hábl, jež se na projektu podílel. Data jsou z roku 2016. Projekt chce odhalovat příčiny zadlužení, odstraňovat vžité, někdy ale nepravdivé informace a zlepšit komunikaci.

Podle odborníků se lidé často do labyrintu dluhů dostanou kvůli souhře více nepříznivých okolností. Přijdou o zaměstnání, což je právě v regionu s velkou nezaměstnaností častý problém, rozpadne se jim rodina, mají zdravotní obtíže. Dluhy se pak snadno tvoří a těžko splácí.

Opravdu dokážete splácet?

Anebo neodhadnou své „síly“, nedokáží, nebo někteří nechtějí, si spočítat, kolik budou moci splácet. Takový je i případ Petra z Loun. Chtěl prý podnikat, půjčil si. Jenže jeho podnikatelský záměr neměl vůbec úspěch, vlastně úplně „vyhořel“, zabředl do dluhů. Navíc má rád moderní elektroniku, koupil si nový počítač, televizi. „Nějak jsem se přecenil. Nevyšlo mi to, asi jsem začal ve špatné době. Peníze byly pryč a já neměl na splácení,“ vypráví muž, který dluží zhruba 200 tisíc korun.

Zase jiný je osud Aleše ze Žatce. „Měl jsem nějaké dluhy, kupoval jsem si auto, ale tak nějak jsem zvládal splácet. Jenže jsem se rozvedl, měl jsem navíc platit alimenty. Pak jsem měl navíc ještě problémy se zákonem. A už se to se mnou vezlo. Nemohl jsem splácet.“ Jeho dluh je v řádu desetitisíců.

Zadlužené lidi často trápí také velký stres, strach, navíc těžko hledají zaměstnání. Firmy mají po jejich zaměstnání více administrativy. Exekucí stižení lidé mívají někdy také potíže zajistit si finance na základní potřeby. Řada lidí je také v potížích jen drobných. Třeba kvůli nezaplacenému účtu za telefon a podobně. Ti většinou problémy rychle vyřeší.

Pomoc nabízejí bezplatné poradny

Pomoc se dá najít. Prakticky v každém okrese dnes už fungují bezplatné poradny, které poskytnou právní pomoc, pomohou s jednáním s věřiteli. Osvětlí zásady finanční gramotnosti. Například v Lounech je u Úřadu práce Poradna při finanční tísni. V Žatci rady dává centrum Sedmikráska. V Chomutově funguje Dluhová poradna, také na Mostecku se dají bezplatná poradní místa najít. „Také jsem poradnu kontaktoval. Potvrdili mi, že s mým problémem nic nenadělám, že jsem měl dbát, abych měl potvrzení o ukončení pojistky. Dohodl jsem si s pojišťovnou splátkový kalendář, pracuji, takže každý měsíc posílám dva tisíce. Ještě půl roku a budu mít klid,“ řeší své starosti Martin.

Další ale mají větší obtíže se splácením. „Bohužel nemám práci, takže zatím moc nesplácím. Snad se to brzy změní,“ říká Petr z Loun. Statisícový dluh mu tak dál narůstá… Aleš ze Žatce chvíli splácel, pak ne, teď prý zase začíná. „Měl jsem práci a splácel. Pak ale už nebyla a neměl jsem z čeho. Teď jsem si našel novou, tak budu pokračovat. Snažím se,“ svěřil se. Věří a tvrdí, že brzy splatí vše.

Dluhy lidí jsou velkým problémem. V celé republice má podle statistik starosti s exekucí 834 tisíc lidí, hodnota dluhů je zhruba 325 miliard. Nejhůře je na tom právě Ústecký kraj. V exekuci tam je 115 tisíc obyvatel, 16,6 % dospělých. Lidé v kraji dluží na exekucích více než 28 miliard.

Podívejme se trochu podrobněji na jednotlivé okresy. V lounském regionu je největší problém v Postoloprtech, ten patří mezi špičku i v celé ČR, pokud se podíváme na procenta, jak velká část lidí trable má. S exekucí tam bojuje zhruba tisíc lidí, dluží sice „jen“ 177 milionů, ale starosti tam má každý čtvrtý člověk nad patnáct let (25 %). V Lounech je naopak číslo nejnižší – 12,6 %. V Žatci řeší potíže 2403 lidí (14,9 %) dluží 1,1 miliardy korun. V Podbořanech je to 14,6 %.

Postoloprty, Jirkov, Litvínov

Na Chomutovsku „vede“ Jirkov. Exekuci tam má 3 900 dospělých, dluží 729 milionů (23,6 % dospělých). V samotném Chomutově má problémy 20,9 % lidí nad 15 let, což je více než 8 600 obyvatel. Dluží 2,1 miliardy. V Klášterci je to 18,6 % (2 338) a 493 milionů. Nejlépe je na tom Kadaň, tam má potíže „jen“ 14,8 % dospělých.

V Mostě je v potížích s exekucí 19,8 % dospělých, což je téměř 11 300 obyvatel. Exekutoři po nich chtějí 2,6 miliardy. V Litvínově je to dokonce 20,6 % (4283 lidí), dluží téměř miliardu.